“Sembrate gemelle”, Ornella Muti e Naike Rivelli, il binomio è devastante: due gocce d’acqua – FOTO

Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli sembrano davvero sorelle gemelle. L’attrice romana, che nel corso della sua vita è stata sposata per ben due volte, non ha mai rivelato nulla circa il padre di Naike. Quest’ultima, prima figlia di Ornella, nacque nel 1974, appena un anno prima delle nozze fra la Muti ed il primo marito Alessio Orano. La Rivelli, bella e solare proprio come sua mamma, ha tentato di inseguirne la carriera gettandosi nel mondo della recitazione e della musica, con risultati senza dubbio soddisfacenti. Di recente, mamma e figlia hanno addirittura deciso di lanciarsi in un’impresa indiscutibilmente fuori dagli schemi: il post dell’annuncio ha sconcertato i followers.

“Sembrate gemelle”, Ornella Muti e Naike Rivelli, il binomio è devastante – FOTO

Ornella Muti e la bellissima Naike Rivelli hanno solamente diciannove anni di differenza. Sul padre della cantante, l’attrice romana non ha mai voluto svelare nulla, preferendo mantenere segreta la sua identità. Mamma e figlia, entrambe apprezzatissime all’interno del contesto televisivo, hanno recentemente deciso di sposare una battaglia senza dubbio impopolare: la lotta per la legalizzazione della canapa. Come la Muti ha dettagliatamente spiegato tramite l’ultimo post di Instagram, la pianta sopracitata potrebbe apportare moltissimi benefici all’uomo, specie nell’ambito delle cure dei malati terminali.

“L’associazione Ornella Muti Hemp Club ha come obiettivo quello di fornire supporto ai malati e dar vita iniziative di ‘green economy’“, ha spiegato l’attrice romana, che assieme a Naike ha deciso di prendere posizione in merito alla legalizzazione della canapa. I followers, che ne hanno apprezzato le intenzioni, non si sono trattenuti dal far pervenire alla Muti i loro più sinceri apprezzamenti. Impossibile, per il web, non sottolineare a gran voce la bellezza delle due donne.

“Sembrate gemelle“, ha osservato un fan, chiaramente colpito dall’incredibile somiglianza fra la Rivelli e la Muti. I “cuoricini” del post hanno già superato quota 4mila.