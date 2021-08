“La perfezione” Cecilia Rodriguez in costume total black è da infarto – FOTO

Cecilia Rodriguez nella sua ultima foto sfoggia un costume total black che manda in tilt in web. La visione è da infarto.

Cecilia Rodriguez, la splendida modella argentina riesce foto dopo foto ad accaparrarsi le simpatie del web. Ogni scatto diventa virale, la fisicità slanciata ma con le curve al punto giusto rendono la sorella Rodriguez amatissima e molto apprezzata.

Sia come testimonial di brand di moda e cosmesi che come imprenditrice – suo “Me Fui”, la marca di costumi fondata insieme a Belen – riesce sempre a proporre outfit accattivanti e in linea con le mode del momento ma pur sempre con quel pizzico di creatività che rende l’intera mise originale. La sua ultima foto riassume quanto detto sinora…

Cecilia Rodriguez, i fans notano un curioso dettaglio

Davanti allo specchio, la foto a figura intera è un concentrato di bellezza esplosiva. Direttamente da Ibiza, Cecilia sceglie per la giornata di oggi un costume total black modello intero e senza bretelle favorendo un’ampia scollatura resa ancora più preziosa e “caliente” dal lato A prorompente. Dallo scatto possiamo ben ammirare le gambe chilometriche di Cecilia, la perfetta silhouette ed il costume che aderisce perfettamente sul suo corpo come se fosse una seconda pelle.

Fioccano i commenti, sono tantissimi i followers che con i loro dolci pensieri diffondono buonumore e la circondano di affetto. I commenti variano, qualcuno si sofferma sulla presenza fisica, “La perfezione” urlano sui social. Poi c’è chi invece estende i saluti ed emoji a forma di cuore anche a Ignazio Moser, il compagno della Rodriguez Junior.

Quasi 40 mila like in un’ora e pioggia di commenti…insomma, anche stavolta Cecilia non è passata inosservata sul web. Poi c’è chi ironizza sulla postura assunta dalla modella adducendo che la posizione strategica dello specchio le permette di appoggiarsi.

Ottimi piatti da gustare e momenti ludici…si balla e si canta, sempre in compagnia del suo Ignazio, mostrando di essere una delle coppie più unite della televisione. I fans sono pazzi di loro.