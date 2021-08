Romina Carrisi seduce il web. L’ultima compilation della nota fotografa ha fatto capitolare gli utenti: il balletto in accappatoio è a luci rosse

Il cognome Carrisi-Power non è affatto un fardello semplice da sostenere, come sa bene la splendida Romina. Classe 1987, l’ultima figlia di Al Bano e di Romina Power ha lo stesso nome della mamma più famosa, nonostante le due sembrino agli antipodi. La 34enne, la cui più grande passione è quella per la fotografia, ha sempre vissuto con grande disagio la notorietà dei genitori. Per questo motivo, Romina ha scelto di tenersi lontana dalla televisione e dal gossip, preferendo dividersi tra la California e l’Italia. In quanto a bellezza, tuttavia, la fotografa è davvero la copia perfetta della mamma: l’ultima fotogallery, in cui Romina improvvisa un balletto in accappatoio, è davvero devastante.

“Chi è questa fata?”, Romina Carrisi, il balletto in accappatoio è a luci rosse – VIDEO

In pochissime ore è già record di likes per l’ultima compilation che Romina Carrisi ha postato su Instagram. La quarta figlia di Al Bano e Romina, che in quanto a bellezza non ha nulla da invidiare alla mamma, si trova attualmente ad Ibiza, la splendida isola spagnola in cui risate e divertimento non sembrano affatto mancare. La fotografa sta soggiornando presso l’hotel “W Ibiza”, che non ha tralasciato di immortalare tramite scatti e video.

In una delle clip che compongono la compilation, la figlia di Al Bano si esibisce addirittura in un sensualissimo balletto in accappatoio. La Carrisi sfila nel terrazzo dell’appartamento, sorridendo provocante di fronte all’obiettivo. Ad un certo punto, la fotografa sembra quasi volersi privare dell’accappatoio, ma non accade nulla di quello che i followers avrebbero sperato di vedere. La figlia del cantante di Cellino San Marco, bellissima e sensuale, ha davvero convinto tutti.

Anche mamma Romina Power non si è trattenuta dal commentare la fotogallery, ipnotizzata dalla bellezza della figlia. “Chi è questa fata?“, ha scritto la cantante, ricevendo fin da subito moltissimi likes da parte degli utenti.