Uno zoom di pura estasi sul fisico dall’irresistibile bellezza della modella Natasha Stefanenko. Gli anni passano ma lei resta sempre “uno schianto”.

L’affermata attrice e conduttrice di origini russe, Natasha Stefanenko, sancisce il suo esordio sul grande schermo nella penisola nell’ormai lontano ’99, per poi affermarsi con ancor più vigore nel panorama televisivo italiano in trasmissioni come “Target”, “Festival Bar”, “Le Iene” e la più recente di “Musicultura” in onda sul terzo canale Rai. Partecipando, infine, con il passare degli anni ad altre commedie di spessore, tra cui una in particolare dai presupposti sentimentali, quella di “Ex – Amici come prima!“, realizzata dal regista Carlo Vanzina nel 2011.

La diva dagli occhi azzurri, presente in quello che fu il primo episodio del popolare e goliardico appuntamento Mediaset con “Camera Caffè”, ha pubblicato in queste ore sul suo profilo Instagram un paio di istantanee dalla “bellezza stratosferica“, e che perciò risultano ad ora, agli occhi dei suoi fan, come impossibili da dimenticare.

Natasha Stefanenko: pura estesi, coperta solo da un velo è “uno schianto”

