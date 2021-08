L’estate è senza alcun dubbio la stagione preferita di questi segni zodiacali che, spinti da una ragione comune, prediligono questo periodo dell’anno

Una spaccatura netta che divide le persone amanti del freddo da quelle amanti del caldo e che trova le sue fondamenta anche nelle stelle. Secondo gli astrologi esistono alcuni segni zodiacali che prediligono in modo particolare le temperature più elevate poiché non riescono a sopportare fisicamente il freddo. Vivono l’inverno malamente, trovando conforto solo sotto strati e strati di coperte e indumenti. Questo è uno dei motivi principali per i quali amano l’estate e la considerano la loro stagione preferita. Scopriamo di quali segni si tratta.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni con una mentalità all’antica: quanto sei “vecchio” dentro?

I segni zodiacali che odiano il freddo: ci sei anche tu?

Tra i segni che amano il caldo troviamo il Cancro che proprio non riesce ad affrontare le stagioni più freddolose senza lamentarsi continuamente di quanto stia soffrendo. Anche quando le temperature inizieranno a salire le persone nate sotto questo segno continueranno a coprirsi, sentendo più freddo degli altri. Attenderanno con pazienza il caldo per poter finalmente scoprirsi e godersi un clima più adatto alla loro pelle.

Anche il Leone non ama particolarmente il freddo e nonostante tenterà sempre di non darlo a vedere, ci soffre e non poco. Per questo motivo, specialmente in inverno, vi capiterà di incontrarlo mentre sarà immerso in una quantità di vestiti ai limiti dell’esagerazione. Forse per altri, ma non per il segno del Leone, che negherà di avere freddo anche dinnanzi all’evidenza. Questo perché si tratta di un segno che non vuole mai mostrarsi debole agli occhi degli altri. Proprio per questo non ammetterà mai di non riuscire a sopportare le basse temperature.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Zodiaco, i segni più emotivi dalla lacrima facile

Troviamo in questa categoria anche lo Scorpione che, sebbene si lamenti meno, soffre molto il freddo. In particolare finirà per avere spesso conseguenze di vario genere proprio a causa delle rigide temperature. Nasce nel segno dello Scorpione la frustrazione di non riuscire a fare quello che vorrebbe a causa del clima, per questo predilige maggiormente l’estate quando potrà avere molta più libertà in questo senso.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni che non vogliono fidanzarsi: i motivi per cui amano essere single

Infine c’è il segno dei Pesci che, proprio come l’animale che li simboleggia, passerebbero ore infinite nei pressi dell’acqua. Mare, lago, fiume, poco importa dove, ma le persone nate sotto questo segno detestano chiudersi in casa a causa del freddo. Amano godersi i raggi del sole e le alte temperature, per questo attendono con impazienza l’arrivo delle stagioni più calde.