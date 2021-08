Una notizia inattesa spiazza i fan del trio di tenori italiani. Adesso un approfondimento sul loro passato, per “Il Volo”, potrebbe essere una conferma per un ancor più speranzoso futuro.

Si è propagata in queste ore a macchia d’olio l’ultima notizia che tiene ad illustrare alcuni salienti trascorsi in merito al passato, e ai primi momenti della carriera, riguardanti il solido ed inimitabile trio musicale de “Il Volo“. Composto da due giovani tenori ed un baritono: Gianluca Ginoble, Piero Barone ed Ignazio Boschetto, la squadra di artisti, fin dai primi tempi promettenti, ha provato attraverso le loro doti canore, di essere all’altezza di etichette discografiche di fama internazionale. Fra questo una delle più importanti sarà con certezza la major statunitense: la “Geffen Records”.

Di recente il trio si era presentato sul palco del “Festival di Sanremo“, nel non troppo lontano 2019, per sorprende il pubblico con la straordinaria interpretazione di uno dei loro più riconosciuti successi. Il brano di “Musica Che Resta” ha infatti scalato presto le classifiche mondiali

Il Volo, la notizia che non ti aspetti: ora lo sanno tutti. Fan senza parole: i dettagli

I tre moschettieri dalla voce capace di raggiungere, sin dal loro ufficiale esordio sul piccolo schermo9, dinnanzi al grande pubblico della penisola per poi affacciarsi con indomito successo nel panorama europeo ed internazionale, hanno da sempre dimostrato al di là del loro talento anche un’indissolubile amicizia capace di resistere al tempo e ai cambiamenti. Un legame, che sopratutto nel corso di questi ultimi due anni, con l’avvento della pandemia e delle difficoltà che essa ha apportato, è riuscito a ben mantenersi. I membri del trio avevano tra l’altro raccontato in alcune interviste della tristezza. Data per lo più dall’impossibilità di vedersi e poter lavorare a nuovi progetti dal vivo, avvertita da ognuno di loro nel corso di questo periodo.

Ma a generare grande sorpresa è stata l’ultima notizia pervenuta sui momenti precedenti al loro esordio televisivo e a quella che è stata definita la loro reale “rampa di lancio” nel mondo della musica. I tre, Gianluca, Piero e Ignazio, infatti secondo quanto rivelato da una fonte alquanto autorevole pare che abbiano fatto al loro conoscenza in tempi meno sospetti. Nel 2009, si sono incontrati per la prima volta per poi approfondire la loro conoscenza e consolidare definitamente il loro legame professionale.

Ciò è avvenuto sul palco del noto talent show realizzato per un pubblico di bambini, e presentato all’epoca dalla celebre conduttrice Antonella Clerici, di “Ti lascio una canzone”. Grazie al regista della trasmissione, Roberto Cenci, i tre troveranno il coraggio di mettersi in gioco in un legame professionale egualmente tripartito.