Wanda Nara, si tira già tutto. La FOTO che ti fa impazzire: la visione più bella

La showgirl e imprenditrice argentina non ha mezze misure, anche nell’ultimo scatto ha mostrato tutte le sue forme procaci.

Procede a gonfie vele il lancio della nuova linea di cosmetici di Wanda Nara. La protagonista, nonostante le modelle d’eccezione come testimonial del brand, è stata ovviamente la bionda argentina, che fino dal primo momento si è esposta in prima persona per il lancio della sua linea WN.

Sulla sua pagina Instagram da 7,9 milioni di follower la moglie di Mauro Icardi ha mostrato anche ieri la bellezza dei nuovi prodotti viso proprio su di lei nel backstage dell’ultimo mozzafiato servizio fotografico di cui ha già condiviso in anteprima uno scatto. Da non crederci, vediamolo insieme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Aurora Ramazzotti, fondoschiena da urlo: uguale a mamma Michelle nella famosa pubblicità – FOTO

Wanda Nara è una visione mistica, mostra tutto e i fan esplodono

Per vedere Wanda mentre si spoglia, vai su Successivo