Yara Gambirasio, il film con Alessio Boni che racconta l’omicidio: “Vi svelo cosa ho provato”

Yara Gambirasio, la vicenda della 13enne di Brembate di Sopra diventa un film per Netflix: le parole dell’interprete Alessio Boni

L’assassinio di Yara Gambirasio fu uno dei fatti di cronaca che scossero maggiormente l’opinione pubblica. La 13enne scomparve da Brembate di Sopra il 26 novembre del 2010, venendo poi ritrovata morta circa tre mesi dopo la sparizione. Le tracce di DNA rinvenute sul suo corpo hanno portato alla reclusione di Massimo Bossetti, il muratore di Mapello che continua a dichiararsi innocente. Lo scorso 1 luglio 2016, la Corte d’Assise di Bergamo ha definitivamente condannato l’uomo all’ergastolo. A distanza di oltre 10 anni, la terribile vicenda che ha coinvolto la giovane Yara diventerà un film. La pellicola, distribuita da Netflix, vedrà Alessio Boni tra i protagonisti. Di seguito, le clamorose dichiarazioni dell’attore in merito al suo ruolo: “E’ spaventoso“.

Yara Gambirasio, il film con Alessio Boni che racconta l’omicidio: parla l’attore

L’acclamato attore Alessio Boni sarà uno dei principali protagonisti del film su Yara Gambirasio, prodotto dalla Taodue Film e distribuito tramite la piattaforma di Netflix. La pellicola, diretta dal regista Marco Tullio Giordana, analizzerà uno dei fatti di cronaca più controversi degli ultimi anni. Boni, che interpreterà un comandante dei Carabinieri, non ha nascosto le proprie perplessità in merito al progetto tuttora avvolto nel mistero: “Non è facile entrare in una vicenda di cronaca così vicina“.

L’attore, intervistato dal quotidiano La Stampa, ha confessato senza mezzi termini le emozioni provate a fronte del ruolo che presto incarnerà. “In sostanza è un film sull’indagine, ma sono ruoli che spaventano” – ha chiarito Boni, a cui hanno fatto eco le parole dello stesso regista – “Il film è l’ossessione di un pm che vuole acciuffare il colpevole“. Ad interpretare la 13enne Yara sarà la giovanissima attrice Chiara Bono, su cui Alessio ha speso parole di apprezzamento.

“Ha talento, solarità, innocenza, voglia di vivere. Le caratteristiche che aveva Yara“, ha chiosato l’attore, che i fan non vedono l’ora di ammirare sulla scena. Al momento, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli in merito alla distribuzione del film.