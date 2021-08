Alessandro Borghese, la dedica per il “suo” campione: “Ti aspetto per…”

Alessandro Borghese ha dedicato un post con foto annessa a Valentino Rossi, il campione di Moto GP che ieri ha annunciato il suo ritiro dalle corse

Lo chef Alessandro Borghese ha condiviso una foto con Valentino Rossi in occasione del suo ritiro dalla Moto GP. Il cuoco ha scritto nella lunga didascalia allo scatto: “Ora che hai più tempo, ti aspetto per cena! Valentino sei il mio Campione!“. Il pilota 42enne ha proprio ieri detto addio alle corse in moto per la fine di quest’anno ma promette di continuare a gareggiare con le auto dall’inizio del 2022.

Borghese di sicuro preparerà piatti succulenti per il grande campione motociclistico all’interno del suo ristorante “Il lusso della semplicità” a Milano.

Alessandro Borghese e il suo amore per la Moto GP

Borghese è un grande appassionato dello sport su due ruote tanto che quando può, e non deve stare nel suo ristorante per deliziare i palati dei suoi clienti, si reca nei circuiti di corse per vedere a distanza ravvicinata i suoi campioni.

Inoltre, come ha raccontato lui stesso in un’intervista recente a “Tuttosport“, corre anche lui in auto, appena può si sveglia alle 6 del mattino e va in circuito per provare un po’ di sana adrenalina in macchina.

Sempre durante la chiacchierata con il giornale sportivo lo chef ha dichiarato di non essere un tifoso di calcio e che al massimo simpatizza per il Napoli. Suo padre era infatti un “grande napoletano“. “Prima correvo anche in moto. Da ragazzetto facevo motocross in 125 e 250 con Kawasaki, poi ho fatto pista con la Triumph. Ora è un po’ che non corro con i Porsche GT3”, ha aggiunto ancora il cuoco stellato.

A proposito di Valentino Rossi, Borghese ha dichiarato di essersi slogato una caviglia saltando sul divano di casa sua “quando Vale superò la Ducati di Stoner alla curva del cavatappi nel GP di Laguna Seca”. Un momento storico che ha vissuto insieme a suo padre, guardando il Dottore sul divano.