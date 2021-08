“Vieni in direct?”, Anna Tatangelo le supera tutte, il vestito valorizza ogni curva: ti perdi in lei – FOTO

L’ultimo post di Anna Tatangelo sta facendo impazzire i followers della cantante: il vestito aderente mette in mostra ogni sua curva. Da svenire!

E’ ufficialmente scoppiato l’amore fra Anna Tatangelo e Livio Cori, il rapper napoletano con cui la cantante è stata paparazzata solo di recente. La bellissima artista di Sora non nasconde più questa nuova relazione, forse anche per via della gravidanza che Gigi D’Alessio e la sua nuova compagna Denise Esposito hanno annunciato davanti a tutti. La Tatangelo, a fronte del comportamento del padre di suo figlio, ha deciso di andare avanti e di voltare pagina. In questi ultimi giorni, la cantante si sta rilassando al mare, come dimostrano le recenti Instagram stories. I fan, pazzi di lei, sono rimasti a bocca asciutta di fronte all’ultimo post: le curve sono tutte in vista.

NON PERDERTI ANCHE —> “Sei una Dea”. Giulia Salemi esce dall’acqua e sale la temperatura FOTO

Anna Tatangelo le supera tutte, il vestito valorizza ogni curva: ti perdi in lei – FOTO

Per vederla, vai su Successivo