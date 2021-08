Anna Tatangelo esagerata: il decollete a cena è incontenibile…di una bellezza pazzesca FOTO

La cantante di Sora ha pubblicato alcune Instagram Stories che mostrano un Lato A da urlo. Non riesce a contenerle: esplosiva!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo è una delle cantanti italiane più belle e affascinanti di sempre. La sua forma fisica appare perfetta e in ogni occasione non perde l’attimo per mostrarlo.

Indossa spesso abiti succinti e attillati che mettono in risalto il suo fisico mozzafiato.

Da pochi giorni è tornata alle cronache per le sue questioni sentimentali.

Nello stesso giorno, infatti, è uscita la notizia su tutte le copertine dei giornali di cronaca rosa che il suo ex compagno Gigi D’Alessio aspetta un altro figlio dalla sua attuale fidanzata 26enne mentre Anna sembra aver ritrovato il sorriso con un altro uomo.

Si tratta di Livio Cori, anche lui cantante (rapper nello specifico) e anche lui napoletano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Adesso me lo faccio” Mara Venier e lo scatto al tramonto. La grande voglia in una domenica d’estate – FOTO

Anna Tatangelo: il seno esplode

In queste Instagram Stories, Anna si mostra raggiante in compagnia di alcuni suoi amici, ad una cena. E’ sorridente e vanta un fisico perfetto. Indossa una canotta attillatissima e molto scollata che mette in risalto un seno incontenibile.

Sembra che il Lato A non riesca ad essere contenuto dal reggiseno e così appare prorompente e incredibilmente seducente anche in una semplice cena tra amici.

Qualche ora dopo la bella Anna sarebbe salita sul palco per un concerto e avrebbe sfoggiato un look sicuramente meno casual di questo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Ci vuole un po’ di c…”, Emma Marrone senza freni, la FOTO del posteriore è illegale

I followers della bella cantante rimangono sempre piacevolmente coinvolti dai contenuti che condivide quotidianamente, anche perché regala sempre viste sensazionali. Del resto come resistere a cotanta bellezza e femminilità?