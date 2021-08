Arisa, il momento no e poi il cambio totale: “Sempre nel sangue”

Arisa torna su Instagram e dai suoi follower e si mosta nelle sua autenticità. In macchina si confessa

Arisa è fuori da “Amici”, questa ormai è una notizia assodata. Tutti ne hanno parlato negli ultimi giorni. Secondo Dagospia, Maria De Filippi l’avrebbe voluta fortemente per il secondo anno ma la cantante alla fine ha detto no per via di problemi personali. Sarà davvero così?

Di certo la sua simpatia ed ironia dietro la cattedra di canto mancherà molto. E così nel mentre arrivano altre indiscrezioni. Pare che nel talent di Canale 5 arrivi un’altra cantante, non tra gli insegnanti ma in giuria, si tratta di Elodie. Arisa si dedica ai concerti e su Instagram mostra degli attimi della sua estate.

NON PERDERTI ANCHE –> Raffaella Carrà: dove trascorse gli ultimi anni, le due ville da sogno: i dettagli – FOTO

Arisa, la naturalezza fatta persona: la confessione

PER VEDERE COSA SUCCEDE AD ARISA VAI SU SUCCESSIVO