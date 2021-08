“Ballando con le Stelle”, rotto il silenzio sull’addio clamoroso

Su “Ballando con le Stelle” non si placa la curiosità su uno dei cambiamenti più importanti della prossima stagione. L’addio fa male

Occhi puntati su “Ballando con le Stelle” e la prossima edizione. Come sempre nell’autunno di Rai 1, al sabato sera, tornerà la segutissima gara di ballo tra i volti famosi dello spettacolo che, guidati dai ballerini professionisti, si mettono in gioco e mostrano cosa sanno fare.

Padrona di casa è Milly Carlucci che come sempre confezionerà un programma degno del sabato sera. Quest’anno però ci sarà un grande assente. Non Guillermo Mariotto come si era detto all’inizio, ma Raimondo Todaro, lo storico ballerino professionista che passerà alla concorrenza sedendo alla cattedra di ballo di “Amici di Maria De Filippi”.

Scelta che ha lasciato tutti sorpresi, anche la stessa Milly che si è sfogata sui social alimentando così un botta e risposta con il ballerino. Un addio calmoroso dunque che ancora fa parlare. Questa volta a prendere parola è una persona che Todaro lo conosce molto bene.

NON PERDERTI ANCHE –> “Love is in the Air” anticipazioni 10 agosto: gravidanza sospetta per Eda?

“Ballando con le Stelle”, su Todaro parla lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samanta Togni (@samantatogni)

NON PERDERTI ANCHE –> Arisa, il momento no e poi il cambio totale: “Sempre nel sangue”

Amici, oltre che colleghi di lunga data. Due grandi professionisti che hanno fatto parte di uno stesso mondo al quale adesso hanno detto addio. E’ questo quello che lega Samanta Togni a Raimondo Todaro.

Lei ha abbandonato prima del collega il programma di Milly Carlucci e ora che la stessa decisione è stata presa da Todaro, è Samanta che ha deciso di parlare e rompere il silenzio.

La Togni apprezza molto Todaro e con le sue parole lascia intendere che ognuno deve essere libero di prendere le proprie decisioni. Lei ha spiegato che capisce bene le motivazioni personali che hanno spinto il ballarino a cambiare. Evidentemente per lui era arrivato il momento di cambiare e di scegliere altro che riteneva più opportuno.

Ecco perché l’ex ballerina che ora si cimenta nella conduzione ha augurato il meglio al suo amico per la nuova esperienza che intraprenderà a settembre anche con un’azienda diversa, Mediaset.

Todaro pernderà, infatti, ad “Amici” prenderà il posto di Lorella Cuccarini che dal ballo passerà al canto sostituendo Arisa.