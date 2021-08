Calciomercato Inter, dopo l’addio di Lukaku arriva l’offerta irrinunciabile per il club. Altro fuoriclasse in partenza?

L’addio di Romelu Lukaku all’Inter è ormai ufficiale. Come svelato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il fuoriclasse sta finalmente volando verso Londra per raggiungere il Chelsea. “Lukaku lascia Milano e l’Inter: ‘Cosa ho da dire ai tifosi? Manderò un messaggio tra qualche giorno’“: questo è quanto riportano le testimonianze di Twitter. A distanza di poche ore dalla partenza del calciatore belga, è stata sganciata un’ulteriore bomba inerente il reparto d’attacco del club milanese. A quanto pare, un altro fuoriclasse sarebbe pronto a dire addio all’Inter: l’offerta avanzata dal Tottenham è irrinunciabile.

Calciomercato Inter, altro fuoriclasse in partenza: la cifra offerta è irrinunciabile

Successivamente alla partenza di Romelu Lukaku per Londra, avvenuta dopo le visite mediche del caso, un altro attaccante neroazzurro sarebbe pronto a lasciare il club. Nelle ultime ore, infatti, si sono infittite le voci in merito ad una presunta offerta nei confronti di Lautaro Martinez, il calciatore argentino che dal 2018 veste la maglia dell’Inter. Il fuoriclasse, che ha segnato 37 reti in 100 partite di campionato, sarebbe infatti corteggiato dal Tottenham, che pur di ingaggiarlo potrebbe essere disposto ad offrire una cifra pari ad 85 milioni di euro, con tanto di bonus. L’argentino, che ha esordito come difensore centrale, è passato in seguito a ricoprire la posizione offensiva, che lo ha visto distinguersi per l’abilità nel dribbling e nel fornire assist ai compagni di squadra.

Dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, tuttavia, la società neroazzurra non sarebbe disposta a perdere Martinez, le cui caratteristiche tecniche lo rendono un giocatore chiave nel reparto d’attacco. Per tale motivo, sembra che la trattativa con il Tottenham non possa concludersi. Simone Inzaghi, nuovo allenatore dell’Inter, ha grandi progetti per la sua rosa: progetti che non possono non includere l’attaccante argentino.

Secondo il giornalista Matteo Caronni, a lasciare il club neroazzurro potrebbe invece essere uno tra Perisic e Brozovic. La posizione di Martinez, dunque, appare più solida che mai.