Calciomercato Roma, i giallorossi salutano Edin Dzeko: Mourinho si prepara ad abbracciare il suo nuovo bomber.

Dopo diverse settimane di stallo, il mercato è finalmente entrato nel vivo. A causa della pandemia (ha scatenato anche problemi di natura economica) i club non hanno molto spazio di manovra, ma tutti sanno che non c’è più tempo da perdere. L’Inter, dopo aver perso Lukaku (domani dovrebbe chiudersi la trattativa) ha trovato subito il sostituto.

I nerazzurri hanno proposto ad Edin Dzeko un biennale da 6 milioni: il centravanti bosniaco, già da qualche stagione, era dato per partente. La Roma, quindi, non ha tempo da perdere e deve subito trovare un bomber da regalare a Mourinho. Il portoghese avrebbe volentieri trattenuto in rosa l’ex attaccante del Manchester City, ma purtroppo le dinamiche di mercato cambiano continuamente gli scenari.

Calciomercato Roma: chi arriva al posto di Dzeko

La Roma ovviamente non può temporeggiare: nei prossimi giorni deve subito sostituire Dzeko. I nomi che circolano sono quelli di Abraham del Chelsea (piace a Mou), Isak della Real Sociedad (profilo molto giovane) e Andrea Belotti. L’idea che stuzzica tutti però è sempre la stessa. Mauro Icardi piace da tempo al club capitolino e finalmente potrebbe accadere il trasferimento di ‘Maurito’ nei giallorossi.

Nonostante il fondamentale gol all’esordio di Ligue 1 che ha regalato i 3 punti al Paris Saint Germain (2 a 1 il risultato finale per i parigini sul Troyes), l’argentino sa benissimo che con l’arrivo di Lionel Messi lo spazio sarà ancora più ridotto e per questo motivo potrebbe fare le valigie e tornare in serie A. Al momento l’ex Inter non ha intenzione di lasciare Parigi, ma la concorrenza in rosa era già agguerrita anche prima dell’arrivo della ‘Pulce’.

Il nome di Icardi fa sognare ovviamente i tifosi della Roma. Gli ostacoli, però, non mancano. Maurito percepisce un ingaggio da 10 milioni di euro. Come se non bastasse, i capitolini non prenderanno parte alla prossima Champions League.