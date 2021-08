“Non certo dove stai tu”, Costanza Caracciolo provocante: il costume bianco è trasparente e… FOTO

Costanza Caracciolo provoca i suoi follower con un foto spettacolare in cui indossa un costume bianco trasparente: adorabile

La showgirl Costanza Caracciolo ha mandato in visibilio i suoi fan su Instagram con una foto da capogiro. La bellissima modella bionda è in un meraviglioso terrazzo in fiore e indossa un costume bianco intero trasparente per la gioia dei suoi ammiratori sul social network.

La moglie del fortunato ex calciatore Christian Vieri detto Bobo chiede al suo pubblico nella didascalia che accompagna il suo scatto: “Buona domenica. Dove siete di bello?“.

Costanza Caracciolo, la foto che ha mandato in tilt il web

Alla domanda della presentatrice televisiva c’è stato chi ha risposto di star trascorrendo le vacanze da qualche parte e chi invece si è limitato a farle solo dei complimenti per l’incantevole bellezza. Uno degli utenti con un tocco di malinconia ha scritto: “Non certo dove stai tu“, facendo trasparire la voglia di essere nello stesso posto di Costanza.

In poco tempo la Caracciolo ha collezionato già 14mila like e oltre 140 commenti, d’altronde è un personaggio molto seguito con 1 milione e 300mila follower su Instagram.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata dal 2019 con il suo compagno Christian Vieri, ex bandiera dell’Inter, di ruolo attaccante. I due hanno avuto la loro prima figlia prima delle nozze cioè il 18 novembre 2018, che hanno chiamato Stella. La secondogenita invece è nata dopo il matrimonio, ovvero il 25 marzo 2020 e si chiama Isabel. La coppia si è sposata nella splendida cornice di Villa Litta ad Affori, storico quartiere di Milano.

La sua ultima esperienza in TV risale alla stagione 2015-2016 quando ha partecipato allo spin-off di “Made in Sud“, intitolato “Fatti Unici“. Nel 2014 era uno dei personaggi fissi di “Tiki Taka” – Il calcio è il nostro gioco“, show dedicato allo sport di Italia 1. Sempre nello stesso anno è stata inviata per un rotocalco televisivo di Canale 5, “Hit the road man“.