“E poi ci sei tu…”, Elena Morali, infrazione illegale sulla sabbia, fisico statuario: temperature in rialzo – FOTO

Elena Morali manda in tilt i followers di Instagram con una posa spettacolare che lascia tutti senza parole: uno schianto.

La web influencer, Elena Morali ha incantato tutti gli utenti di Instagram con una posa avvincente che sfiora i limiti della censura.

Uno spettacolo indescrivibile che lascia poco spazio all’immaginazione. L’ex co-conduttrice di “Colorado” è tra le bellezze più raggianti dell’intero panorama social. Per tanto tempo, la fashion blogger è stata al centro delle polemiche riguardo l’aspetto sentimentale.

Tutto si è risolto nel migliore dei modi per lei, di nuovo tra le braccia dell’amore, proprio come ai vecchi tempi. E’ bastato davvero poco per mettere a lucido tutte le caratteristiche di un repertorio fisico da “arresto cardiocircolatorio”.

I follower non hanno saputo resistere di fronte ad uno spettacolo di bellezza assoluto e senza rivali. Il periodo “no” è durato pochissimo, anche grazie alla sua vivace attitudine e alla capacità di rialzarsi dai problemi

Elena Morali incontenibile sui social: al mare… da amare

