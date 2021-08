Eleonora Daniele, com’è cambiata dopo il parto: incredibile – FOTO

Eleonora Daniele ha dato alla luce la piccola Carlotta l’anno scorso: come è cambiata dopo il parto la nota conduttrice televisiva

La nota conduttrice televisiva Eleonora Daniele ha da poco tempo partorito sua figlia Carlotta, nata nel 2020, di preciso il 25 maggio. L’affascinante 44enne di Padova è riuscita subito a perdere i chili messi durante la sua gravidanza. Infatti nelle foto che pubblica spesso sui social network appare in splendida forma.

La Daniele ha raccontato il segreto della sua perfetta forma fisica nonostante la recente gravidanza e ha fornito alcuni preziosi consigli alle donne che vogliono mantenersi in forma e perdere peso in breve tempo.

Eleonora Daniele, il segreto della sua splendida forma fisica – Foto

Nelle ultime foto pubblicate su Instagram la conduttrice di “Storie italiane” e “Il sabato italiano” appare davvero bella e affascinante e in perfetta forma fisica. Il segreto sta tutto nel praticare molto sport visto che non segue diete ma anzi le piace mangiare. Sta attenta però a non esagerare con il cibo e insieme a suo marito Giulio Tassoni gioca spesso a Padel, disciplina molto in voga in Spagna ma arrivata da poco anche in Italia.

Inoltre pratica aeroboxe, una sorta di boxe aerobica. Tutti sport che la mettono a dura prova, consentendole però di avere il fisico asciutto anche dopo una gravidanza, venuta anche in età leggermente avanzata. “Forse il vero segreto è Carlotta: ora che corre starle dietro è una vera impresa”, con queste parole ha svelato il vero motivo per cui è tornata in forma.

Carlotta è la primogenita della coppia ma Eleonora Daniele ha affermato: “Io e Giulio vorremmo un altro figlio. Ma sarà il Cielo a decidere per noi. Se verrà bene, altrimenti pazienza“.

Quando è nata la bambina che adesso ha 1 anno, la conduttrice aveva scartato l’ipotesi di avere un altro bimbo ma ci ha poi ripensato. Eleonora e Giulio si sono sposati due anni fa nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini a Roma dopo una convivenza di ben sedici anni.