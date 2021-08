“Coccolata dal sole”, Eva sfida Mercedesz a colpi di bikini, chi è la più sensuale? – FOTO

“Coccolata dal sole”, Eva sfida Mercedesz a colpi di bikini: impossibile decidere chi tra le due sia la più sensuale

La travolgente Eva sta sfidando sua figlia Mercedesz a colpi di bikini. Proprio ieri, l’influencer 29enne ha pubblicato una compilation di scatti che ha fatto rimanere i followers di stucco. A bordo piscina, la modella ha sfoggiato un bikini bianco che ne metteva in risalto il corpo palestrato e tonico. Quest’oggi è invece toccato ad Eva rispondere alla bellissima figlia, tramite una fotogallery che ha decisamente colpito nel segno. L’ex pornostar ha deciso di imitare Mercedesz e di indossare anche lei un favoloso costume bianco. Per l’opinionista, in pochi minuti, sono arrivati una valanga di commenti: chi è la più sensuale tra Eva e Mercedesz?

Eva sfida Mercedesz a colpi di bikini, chi è la più sensuale? – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Nonostante mamma e figlia non si parlino da diverso tempo, le due donne non mancano di stuzzicarsi a vicenda mediante le loro compilation bollenti, in grado di mandare in tilt Instagram. Pochi minuti fa, l’ex pornoattrice ha postato uno scatto che sembra essere una risposta bella e buona alla compilation condivisa da Mercedesz proprio ieri. Anche Eva, infatti, ha indossato uno strepitoso costume bianco che valorizzava tutte le sue curve.

“Coccolata dal sole. Quando anche in mezza ombra ti abbronzi. Anche a voi piace prendere il sole a mezza ombra come a me?“, ha chiesto la moglie di Massimiliano Caroletti nella didascalia, catturando fin da subito le attenzioni degli utenti. Nella coppia di scatti, l’attrice è sensualmente distesa sul suo lettino ed offre ai fan uno spettacolo senza precedenti. Il bikini clamoroso, che a malapena contiene il suo davanzale, sembra quasi voler esplodere sotto gli occhi dei followers. Sensualissima e provocante, Eva ha sferrato un nuovo attacco alla figlia più giovane.

In poche ore, l’opinionista si è guadagnata più di 10mila likes. Nei commenti, le frasi bollenti a lei rivolte sono davvero molteplici: “Uno spettacolo“, “Sei bellissima tesoro“, “Sempre splendida“.