Il ritratto a bordo piscina della soubrette Antonella Mosetti è un imperdibile esempio di sex bomb. I suoi fan titubano di fronte a tanta bellezza.

E’ il momento di vivere un mezzogiorno di fuoco per la mora soubrette dagli affascinanti occhi verdi, classe 1975 celebre dal suo esordio con “Non è la Rai”, Antonella Mosetti. Riprendendo inconsapevolmente le caratteristiche del movimentato brano di “Sex Bomb” redatto nel 1999 da Tom Jones, l’opinionista per tre annualità consecutive del “Live – Non è La D’Urso”, per la sua ultima posa in piscina meriterà, in soli pochi minuti dalla sua pubblicazione una sontuosa standing ovation.

Quest’oggi è il momento di passare, vista la calda stagione estiva, dal ruolo di professionale giurata ad “All Together Now” nel 2019, ad un totale momento di relax sfoggiando un modello di bikini nero con l’aggiunta di luminosi dettagli. Il tutto diverrà un’immagine dalla bellezza “incontrastata“.

Antonella Mosetti, bikini a bordo piscina: è una vera “sex bomb”

