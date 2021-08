Posa pazzesca in spiaggia per la soubrette Elisabetta Gregoraci, in bikini fa sognare i suoi fan con un portamento da dea.

Anche la bellissima soubrette nativa della costa ionica calabrese, Elisabetta Gregoraci, ha scelto come meta estiva la più ambita isola delle Baleari per quest’anno. Approdata in quel di Ibiza, l’ospite di “Made In Sud” ed ex concorrente nella casa del “Grande Fratello Vip” ha stupito i suoi ammiratori con uno scatto dal portamento divino.

Amata per il suo essere “spontanea e sincera“, quanto per la sua bellezza senza tempo, la showgirl ed ex modella classe 1980, aveva già sfoggiato nella serata di ieri due fondamentali “must have” del suo attuale soggiorno spagnolo. In primis la sua crescente dipendenza per il cioccolato artigianale locale “Pancracio” ed in seguito un particolare outfit composto da un abito dalla tinta bianca, con scollatura a cuore e borchie, scelto per essere indossato nella serata domenicale di ieri, 8 agosto.

Leggi anche —>>> Raffaella Carrà: dove trascorse gli ultimi anni, le due ville da sogno: i dettagli – FOTO

Elisabetta Gregoraci, dea in bikini, la posa pazzesca: “fa volare”

PER VEDERE LA POSA IN BIKINI DI ELISABETTA GREGORACI, VAI SU SUCCESSIVO.