A breve prenderanno il via le leghe di Fantacalcio ed i fantallenatori studiano le mosse per l’asta: la lista dei cinque centrocampisti da acquistare.

Per i fantallenatori l’obiettivo al momento è quello di arrivare preparati alle aste che si svolgeranno a breve. Seguire il calciomercato in corso, analizzare le statistiche dei calciatori possono essere strategie utili quando si dovrà comporre la rosa. Subito dopo gli attaccanti, i giocatori più ambiti sono i centrocampisti che possono garantire di giornata in giornata bonus importanti e determinanti.

Fantacalcio, consigli per l’asta: cinque centrocampisti da acquistare per la propria rosa

È già partita la caccia ai giocatori giusti da parte dei fantallenatori per poter comporre la rosa ideale da gestire durante la stagione.

Con l’inizio della Serie A sempre più vicino, gli appassionati si stanno preparando alle aste durante le quali battaglieranno per accaparrarsi i migliori calciatori. Oltre ai centravanti, oggetto del desiderio dei fantallenatori, i centrocampisti rappresentano i giocatori più ambiti. Molti sono, difatti, i centrocampisti che al termine della stagione arrivano in doppia cifra sia sotto il profilo realizzativo sia per quanto riguarda gli assist, in entrambi i casi bonus importanti al Fantacalcio. Vi proponiamo una lista di cinque giocatori che potrebbero fare la differenza sulla linea mediana.

Leggi anche —> Fantacalcio, consigli per l’asta: cinque portieri da acquistare

FRANCK KESSIÈ (Milan): l’ivoriano è stato uno degli uomini più determinanti per il club rossonero, che ha chiuso lo scorso campionato al secondo posto. Lo score di Kessiè durante la scorsa stagione è di ben 13 reti, 11 delle quali realizzate su calcio di rigore, e 4 assist in 37 partite. Oltre a questo bottino, dunque, il centrocampista rossonero sarà tra i più ambiti all’asta essendo il rigorista del Milan.

FEDERICO CHIESA (Juventus): reduce dalla vittoria agli Europei con l’Italia, Chiesa lo scorso anno è stato tra i migliori centrocampisti del campionato. Il suo talento e le prestazioni autorevoli gli hanno permesso di essere tra i titolari del club bianconero. In 32 gare ha siglato 9 reti e 5 servizi decisivi per i compagni. Anche con Allegri in panchina, l’esterno ex Fiorentina potrebbe essere fondamentale e punterà a migliorare il suo score

HENRIKH MKHITARYAN (Roma): l’ex Arsenal è stato tra i migliori centrocampisti della Serie A 2020/2021 per fantamedia e marcature . Mkhitaryan è sceso in campo in 34 occasioni iscrivendosi nel tabellino dei marcatori per ben 13 volte e realizzando 10 assist . L’arrivo di Mourinho nella Capitale potrebbe contribuire ad un’altra stagione memorabile per il fantasista armeno.

(Roma): l’ex Arsenal è stato tra i migliori centrocampisti della Serie A 2020/2021 per e . Mkhitaryan è sceso in campo in iscrivendosi nel tabellino dei marcatori per ben e realizzando . L’arrivo di Mourinho nella Capitale potrebbe contribuire ad un’altra stagione memorabile per il fantasista armeno. PIOTR ZIELINSKI (Napoli): il calciatore polacco non ha deluso le aspettative durante lo scorso anno, nonostante l’esclusione dei partenopei dalla prossima Champions League . Luciano Spalletti , arrivato per sostituire Gattuso, potrebbe riconfermarlo nel ruolo di trequartista alle spalle delle punte, dove Zielinski ha dimostrato di poter essere decisivo. Otto reti e nove assist in 36 match dimostrano il valore che il polacco può avere anche al Fantacalcio.

(Napoli): il calciatore polacco non ha deluso le aspettative durante lo scorso anno, nonostante l’esclusione dei partenopei dalla prossima . , arrivato per sostituire Gattuso, potrebbe riconfermarlo nel ruolo di alle spalle delle punte, dove Zielinski ha dimostrato di poter essere decisivo. e in dimostrano il valore che il polacco può avere anche al Fantacalcio. SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC (Lazio): da anni ormai Milinkovic-Savic rappresenta un top player del nostro campionato e, dunque, per le leghe di Fantacalcio. Il rendimento dello scorso anno, nonostante il sesto posto dei biancocelesti, è stato di livello: 8 marcature e 7 assist che hanno fatto gioire chiunque abbia puntato su di lui.

Leggi anche —> Fantacalcio, consigli per l’asta: cinque difensori da acquistare

Se i calciatori inseriti in questa lista, dovessero rimanere nel nostro campionato al termine del calciomercato, saranno sicuramente le scelte più desiderate per i fantallenatori che dovranno sborsare cifre importanti per inserirli in rosa.