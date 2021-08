La scorsa notte a Firenze, in un incidente tra un monopattino ed uno scooter, un ragazzo di 27 anni è morto e due persone sono rimaste gravemente ferite.

Drammatico incidente durante la scorsa notte a Firenze. Uno scooter con a bordo due persone si è scontrato con un monopattino elettrico condotto da un ragazzo di 27 anni. Dopo l’impatto, il 27enne è stato sbalzato sul marciapiede e i due a bordo dello scooter sono finiti sull’asfalto. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per il giovane alla guida del monopattino. Le altre due persone coinvolte sono state trasportate in ospedale, dove ora si trovano ricoverate in gravi condizioni.

Firenze, scontro tra scooter e monopattino: morto un ragazzo, due feriti gravi

Un ragazzo di 27 anni è morto e due persone, di cui non si conoscono le generalità, sono rimaste gravemente ferite. Questo il bilancio del terribile incidente avvenuto la notte scorsa, tra domenica 8 e lunedì 9 agosto, a Firenze.

Stando alle prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione di Rai News, la vittima, originaria dello Sri Lanka, era alla guida di un monopattino, quando improvvisamente, all’incrocio tra viale Don Minzoni e via Giovanni Pascoli, uno scooter di grossa cilindrata, su cui viaggiavano due persone, lo ha centrato in pieno. Dopo il violento impatto, il 27enne è stato sbalzato dal mezzo elettrico finendo contro il marciapiede, mentre il conducente ed il passeggero dello scooter sono caduti sull’asfalto.

Sul luogo del tragico scontro è arrivato il personale medico del 118 che ha avviato le operazioni di soccorso, ma per il ragazzo era ormai troppo tardi. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari che alla fine si sono arresi dichiarandone il decesso. Le due persone a bordo dello scooter, rimaste gravemente ferite, scrive Rai News, sono state trasportate d’urgenza presso l’ospedale di Careggi del capoluogo toscano, dove ora sono ricoverate.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato che si sono occupati dei rilievi per determinare la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità. Al vaglio delle forze dell’ordine i filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza poste in zona.