Tutti i dettagli sull’indagine attualmente in corso sulla veridicità delle spiazzanti parole pronunciate dalla mamma di Giulia Stabile.

Una difficile situazione quella innescatasi negli ultimi giorni a proposito dell’amata ballerina, vincitrice della ventesima edizione di “Amici – di Maria De Filippi”, la diciannovenne che ha saputo conquistare attraverso la sua propensione artistica ed il suo talento il vasto pubblico italiano, Giulia Stabile.

Al centro della questione vi sarebbe il settimanale “Di Più“, ed in particolare uno degli ultimi articoli pubblicati dalla nota rivista diretta da Osvaldo Orlandini, al quale la mamma della ballerina, Susi Castaner, avrebbe confessato alcuni dettagli del loro rapporto. In questi mesi, la sempre più assidua attività professionale della ballerina, avrebbe allontanato Giulia da casa, e la mamma avrebbe perciò confessato alcuni delicati retroscena, innescando questi a loro volta una non gradita reazione a catena.

Giulia Stabile, indagine in corso sui problemi tra mamma e figlia: i punti di vista

La mamma di Giulia sarebbe così intervenuta nel corso dell’intervista al settimanale, prendendo le parti anche del papà della ballerina. “Non la vediamo praticamente più, è sempre impegnata. La devo chiamare io, altrimenti non la sentirei nemmeno una volta. Le devo mandare i messaggi tanto è diventato difficile sentirla. Non si ricorda quasi di avere un telefono“. Eppure, nonostante a prima avviso le dichiarazioni possano sembrare la manifestazione di una saliente preoccupazione da parte dei genitori della fidanzata del cantautore Sangiovanni, il continuum servirebbe a smentire quest’ultima sensazione. “Penso che sia normale” avrebbe continuato difatti Susi: “sta crescendo: non sono arrabbiata“. D’altro canto: “la cosa più importante” per lei continua ad essere che: “Giulia sia felice“.

A dibattere, infine, con forza la veridicità di tali affermazioni si è schierata la stessa Giulia. Definendo con chiarezza l’impossibilità che l’intervista abbia realmente avuto luogo. Le ipotesi, nel frattempo però, continuano via via moltiplicandosi, contribuendo ad una irrisoria confusione sia sul panorama del web che sui rispettivi social di riferimento.

Mentre si resta in attesa di un chiarimento ufficiale da parte della rivisita, la quale avrebbe addirittura affermato di essere in possesso della prova registrata dell’avvenuta confessione, seppur mantenendo le sue buone intenzioni, Giulia avrebbe ugualmente continuato a ribadire anche attraverso il suo profilo social, dopo i quesiti espressi da parte del suo numeroso seguito, che la madre “non ha mai preso parte a questa intervista“.