“Love is in the Air” anticipazioni 10 agosto: gravidanza sospetta per Eda?

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata. Tutti cominciano a pensare che Eda sia in dolce attesa, sarà davvero così?

Love is in the Air è senza ombra di dubbio la serie turca più amata del momento. Eda e Serkan sono la coppia preferita di milioni telespettatori, ma ad ora non è affatto un bel periodo per loro. Infatti, dopo tante settimane in cui si sono girati attorno fingendo di non piacersi, erano riusciti a mettersi insieme ma Serkan ha deciso di lasciarla perché non se la sentiva di costruire la loro relazione sulla bugia dell’incidente dei suoi genitori. Però qualcosa ora potrebbe improvvisamente cambiare.

Leggi anche —>>> Sex and the City, i primi spoiler sull’atteso reboot della serie tv

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a L o v e I s I n T h e A I r ( @ l o v e I s I n t h e a I r e a l l )

Eda e Serkan sono tornati a lavorare insieme al progetto di una coppia che sta vivendo un momento difficile a causa del loro bambino che li sta tenendo piuttosto lontani da quando è venuto al mondo. Eda per questo motivo si offre di fare da babysitter al piccolo per far ritrovare la sintonia alla coppia di innamorati e questo fa nascere ancora più sospetti in Serkan, che da un po’ nutre un sospetto. Eda sta male, ha delle nausee continue e Bolat sta cominciando a sospettare che la ragazza aspetti un bambino. Tra l’altro Serkan la sente mentre parla con la mamma del piccolo a cui sta facendo da babysitter e il modo in cui le parla lo insospettisce sempre di più. Il problema è che non è l’unico che sta cominciando a pensare questo.

Potrebbe interessarti anche —>>> “Regali sempre emozioni nuove”, Annalisa: bomba di bravura e sensualità… Unica – FOTO

Anche la zia di Eda e la mamma di Serkan hanno cominciato a nutrire questo sospetto: e se fosse davvero così? Se lei fosse incinta?