Martina Colombari seduta su una balla di fieno, che bellezza – FOTO

La bella Martina Colombari ha condiviso uno scatto su instagram dove è bellissima seduta su una balla da fieno

Martina Colombari immersa nella natura è seduta su una balla di fieno e riflette. Nella didascalia con ironia scrive:”Balle!! Ma quante ne raccontiamo?”. I commenti degli utenti sono tantissimi per la bella Colombari:”Anche tu non hai resistito alle rotoballe!”. “Che fisco sportivo che ha Martina..il merito è della attività sportiva che fa. Complimenti”.

Martina Colombari in Toscana per le vacanze

La bella Colombari ha condiviso una foto su instagram dove mostra ai suoi followers che si trova in Toscana ed è molto felice. Scrive:”Borgo San Felice ed io sono super felice”. Ha condiviso molti scatti della sua vacanza. Dove medita a bordo piscina e dove cammina in mezzo agli alberi infiniti della Toscana. I famosi cipressi. Insieme a lei c’è il marito Alessandro Costacurta. Durante la sua vacanza lascia lo spazio anche a qualche riflessione profonda e scrive:“Per qualcuno sarei una bella persona, per qualcun altro un pò stronza, per alcuni sarei una persona illuminata, magri per altri meno..Benefattrice oppure opportunista..Ognuno ti vede con i propri occhi. Alla fine conta solo come ti vedi tu. Il resto rischia di diventare una grandissima perdita di tempo”.

Una frase molto profonda e vera. E non è certo l’unica. La Colombari ha anche condiviso uno scatto che la ritrae nel deserto e ha scritto un altra frase che parla dell’osservazione dei propri pensieri. “Sii l’osservazione silenzioso dei tuoi pensieri e del tuo comportamento. Tu sei la quiete oltre la confusione mentale. Tu sei l’amore e la gioia dentro al dolore. Tu sei al di là del pensatore”. All’attrice piace coltivare il suo spirito e pensare poetico guardando lontano.

La Colombari ha molto da insegnare sulla personalità. Lei che è sempre rimasta fedele a se stessa e autentica. Nonostante il mondo in cui ha vissuto e vive, dello spettacolo, è riuscita a non perdersi per diventare qualcun altro. Ha mantenuto la sua essenza e questo è importante perché la rende libera. E non c’è cosa più bella della libertà e dell’essere se stessi sempre.