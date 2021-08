Meghan Markle, il fratello è il prossimo concorrente del ”Grande Fratello Vip”

Thomas Markle jr. è pronto ad entrare nella casa più spiata e già ha fatto una rivelazione importante che riguarda sua sorella.

Thomas Markle jr. è il fratello di Meghan da parte di padre e sarà il prossimo concorrente del ”Grande Fratello Vip”.

Dal momento in cui è stata resa nota la sua partecipazione al reality show si sapeva che avrebbe fatto leva sulla sua parentela con la moglie di Harry per far parlare di sé. Ma non si pensava fino a questo punto.

Tuttavia le parole del fratellastro vanno prese con le pinze. I due, infatti, non si parlano da circa dieci anni e lui insieme all’altra sorellastra Samantha non furono neanche invitati alle nozze, così come il padre.

La madre di Meghan, Doria Ragland, è stata l’unica ad essere ammessa nello stretto giro delle persone vicine a Meghan e Harry.

“Avevo avvertito Harry che gli avrebbe rovinato la vita!”

Thomas jr., oggi 55enne, entrerà presto nella Casa del ‘‘Grande Fratello Vip” nella versione australiana.

Già nel trailer del programma ha affondato sua sorella con delle parole molto forti:

“È una superficiale, avevo scritto una lettera ad Harry prima di sposarla avvertendolo: ‘Penso che lei ti rovinerà la vita, non è troppo tardi per tornare indietro'”.

E ha proseguito: “Meghan non è la donna giusta, stava recitando la parte di una principessa come un’attrice al di sotto della media di Hollywood”.

Accuse pesanti e del resto non è la prima volta che la famiglia di origine di Meghan inveisce contro di lei. Resta da capire se l’ex duchessa prenderà dei provvedimenti.