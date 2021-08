“Sei una meraviglia”, Emma ci riprova e punta tutto sul décolleté: sensualità pura – FOTO

Emma Marrone è sempre più bella e sensuale, come dimostra l’ultimo scatto condiviso dalla cantante su Instagram: il suo décolleté ipnotizza i fan

I fan sono rimasti folgorati dagli scatti che Emma Marrone ha postato nel corso di quest’ultima settimana. La cantante, dopo la conclusione del suo “Fortuna Tour”, ha deciso di concedersi una vacanza in compagnia dei genitori, in attesa che ricomincino gli impegni televisivi. A settembre, infatti, l’artista salentina ricoprirà nuovamente il ruolo di giudice ad “X Factor”. Come gli utenti hanno avuto modo di notare nelle ultime ore, le foto bollenti non vengono mai meno all’interno del suo profilo di Instagram. Nell’ultimo post, in particolare, Emma ha deciso di giocarsi la carta “décolleté”: non potrebbe esistere una visuale migliore.

Emma ci riprova e punta tutto sul décolleté: sensualità pura – FOTO

