Il Milan spiazza il mercato valutando con sempre più attenzione l’ingaggio di uno dei campioni d’Europa 2020. Le trattative dell’ultima ora.

Il team rossonero si guarda intorno con sempre più attenzione in queste ore per favorire quello che assomiglia più ad un prestito, che ad un vero proprio ingaggio definitivo, ma che potrebbe in egual modo cambiare radicalmente il panorama del suo centrocampo. Il Milan ha rafforzato i contatti per assicurarsi la presenza in squadra di uno dei più quotati campioni agli appena conclusosi Europei 2020.

La società si affaccia dunque, con più precisione, stavolta sul team giallorosso, chiedendo un incontro diretto con il suo mister, José Mourinho. Nel frattempo la clausola sarebbe quella di liberare dal suo incarico il difensore, Andrea Conti, rimpiazzandolo con prontezza con una promettente new entry.

Leggi anche —>>> Fantacalcio, consigli per l’asta: cinque centrocampisti da acquistare

Milan, spiazza il mercato con l’ingaggio del campione d’Europa dalla maglia giallorossa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Milan (@acmilan)

Potrebbe interessarti anche —>>> Calciomercato, pronto il nuovo contratto per l’ex gioiello della Roma: dove andrà

Si tratta niente meno che del beniamino della A.S. Roma, Alessandro Florenzi. A fornire i dettagli della trattativa in corsa, con gli aggiornamenti sull’ultima ora, è stato principalmente una delle voci di “Sky Sport“, il giornalista Gianluca Di Marzio. Se dapprima l’ipotesi che Florenzi potessi guardarsi intorno risultavano impossibili, adesso con l’intensificarsi dei contratti fra i due team, pare tale novità possa divenire una certezza. La fascia desta milanista si è dimostrata difatti pronta ad accogliere il premiato centrocampista classe 1992.

In vista soprattutto della Champions League, il Milan avrebbe valutato l’opinione, rendendola accessibile. Lo stesso team giallorosso sembra più che propenso a cedere per un determinato periodo di tempo il laterale. Nulla esclude, ad ogni modo al momento, che tale formula potrebbe mutare in un cambiamento definitivo se l’esperimento dovesse volgere al termine e fruttare al meglio per il Milan.

Per concludere dunque, su tale inatteso desiderio del Milan di sperimentare nuovi orizzonti, e che si afferma ufficialmente sotto l’equivalenza di un prestito con diritto di riscatto, non resta che restare sintonizzati. Al momento si attende una conferma da parte di entrambe le società. Le news a riguardo su calciomercato sono in continuo aggiornamento.