Napoli, Spalletti si espone sul futuro di Insigne: le parole del mister

Luciano Spalletti ha parlato di Lorenzo Insigne a margine della partita amichevole di ieri tra il Napoli e l’Ascoli, vinta dai partenopei per 2-1

Ieri il Napoli ha disputato un’amichevole contro l’Ascoli, vincendo per 2-1 con le reti di Lorenzo Insigne, su rigore procurato da Osimhen, e Eljif Elmas. Per i marchigiani ha segnato il marocchino Bidaoui. Gli uomini di mister Spalletti guadagnano così cinque vittorie su cinque nelle amichevoli disputate quest’estate.

Prima del gol di Elmas, servito alla perfezione dal capitano azzurro, Osimhen ha sfiorato due volte il vantaggio, prima con un diagonale quasi perfetto poi con un colpo di testa, che termina alto sopra la traversa.

Mister Spalletti parla chiaro sul capitano del Napoli Lorenzo Insigne

Sempre ieri durante l’amichevole giocata a Castel di Sangro, dove gli azzurri stanno svolgendo il ritiro dopo il periodo a Dimaro, il pubblico presente allo stadio ha intonato un coro: “Lorenzo, Lorenzo“, che dimostra quanto i tifosi del Napoli vogliano che il capitano rimanga in azzurro ancora per molto tempo.

Luciano Spalletti ha dichiarato su Insigne: “Gesù gli ha dato la possibilità di vedere senza guardare, fa cose che non riescono a nessun altro“. L’attaccante 30enne di Frattamaggiore non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022.

L’incontro tra la bandiera dei supporter azzurri e Aurelio de Laurentiis per il rinnovo dell’ingaggio ancora deve avvenire. Il ritiro in Abruzzo è iniziato il 5 agosto scorso e Insigne ha raggiunto i compagni da poco dopo le vacanze fatte tardi rispetto al solito per aver disputato con la Nazionale italiana gli Europei di calcio. La competizione, com’è noto, è stata vinta dai nostri campioni e il capitano partenopeo ha messo in mostra le sue eccellenti qualità.

Visto la brillante prestazione del numero 24 a Euro 2020, adesso il suo valore di mercato è aumentato quindi la trattativa sul suo compenso si sarà ulteriormente accesa. È facile però immaginare che Lorenzo voglia rimanere all’ombra del Vesuvio dati i suoi natali e l’immenso affetto provato dai tifosi azzurri verso di lui.