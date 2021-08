Pasticche water disinfettante fai da te: come crearle con quello che abbiamo a casa!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare pasticche per il water in modo semplice ed efficace. Scopriamo gli ingredienti necessari per riuscire nell’impresa!

Tenere il wc sempre pulito è molto importante per mantenere un’igiene casalinga di tutto rispetto. La cosa migliore è optare per delle pastiglie disinfettanti, ma andiamo a scoprire nel dettaglio come crearle in modo semplicissimo.

Una volta create, queste pastiglie vi aiuteranno a mantenere il wc pulito. La cosa fondamentale, però, è usarle con costanza, in modo da tenere lontano il calcare.

Pasticche water fai da te: istruzioni su come crearle

Per preparare queste pastiglie, procuratevi innanzitutto dell’acido citrico (½ tazza di acido citrico), bicarbonato di sodio (1 tazza) e 20/25 gocce di olio essenziale tra limone, eucalipto e menta.

Prendete l’acido citrico e unitelo al bicarbonato, aggiungendo anche gli oli essenziali. Amalgamate per bene in modo da eliminare i grumi.

Dopo aver messo un po’ di acqua in uno spruzzino, poi, unite giusto qualche goccia del composto creato. Vedrete che il composto comincerà a frizzare. In quel momento, dovrete mescolare e, se avete aggiunto la giusta quantità di acqua, la reazione dovrebbe fermarsi.

A questo punto, non dovrete fare altro che prendere degli stampini per il ghiaccio, per poi schiacciare bene il composto e far passare 6 ore. Vedrete che il composto si seccherà e potrete estrare facilmente le pastiglie.

Mettetele dentro una vasetto di vetro e, al momento dell’uso, gettatele nel water, per poi pulire la superficie interna del water con lo scopino. La cosa migliore è aspettare qualche ora per far agire le pastiglie.

Utilizzando questo metodo, vedrete che il water sarà sempre pulito e non rilascerà alcun tipo di odore sgradevole. Un rimedio facile e alla portata di tutti che vi riserverà parecchie sorprese!