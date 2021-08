Scherzi a parte, Enrico Papi ha scelto: chi sarà la co-conduttrice al suo fianco

Il noto programma di scherzi in tv, in onda un tempo sulla rete di Canale 5 ha deciso chi siederà accanto al conduttore: manca poco.

Dal prossimo autunno tornerà in onda, il simpatico e ironico “contenitore” di “Scherzi a parte”. Il programma comico della rete di Canale 5 sarà spostato su Italia 1, in occasione del ritorno in Mediaset.

Nel corso del tempo si è parlato di un avvicendamento tra colleghi, conduttori al timone del palinsesto. Alla fine dei giochi, la scelta è ricaduta su Enrico Papi, reduce dai successi televisivi di TV8 con “Guess My Age” e “Name of The Tune”.

I due programmi diretti dall’ex conduttore di Sarabanda sono bastati per convincere gli addetti a puntare su di lui, per il gradito ritorno di “Scherzi a parte”. Il format avrà nel menù, quattro puntate all’attivo. Dove Enrico verrà affiancato da una partner, presentatrice, la cui scelta si è ridotta a due soli nomi

Scherzi a parte, ecco chi affiancherà Enrico Papi nella conduzione

Manca poco al grande ritorno di uno dei palinsesti che hanno fatto la storia della rete ammiraglia, Mediaset. Si tratta di “Scherzi a parte“, il format che andrà in onda presumibilmente a partire dal prossimo Ottobre o Novembre.

L’ad Piersilvio Berlusconi, dopo un giro di nomi, da Alessia Marcuzzi a Michelle Hunziker ha scelto di cavalcare l’onda della rivoluzione in rete e puntare su Enrico Papi. Per il presentatore romano si tratta di un ritorno dopo la parentesi a TV8 che ha certamente contribuito ad alimentare il suo bagaglio di esperienze.

In questi giorni, tra i corridoi della Mediaset si sta discutendo dell’ultimo tassello da sistemare prima dell’inizio del grande evento, su Italia 1. Parliamo del ruolo di co-conduttrice, affollatissimo fino a qualche settimana fa.

Alla luce degli addetti si erano fatti in particolare due nomi, tra le papabili “donne” di Enrico Papi, ovvero Elisabetta Gregoraci e Paola Di Benedetto. La prima sembra già essere avviata verso il rilancio sulla rete, grazie alla conduzione di “Battiti Live Estate“.

Discorso diverso per la modella vicentina, la più indicata tra le due ad accettare un ruolo di spicco, per il definitivo rilancio nel mondo dello spettacolo.