Precipita in un dirupo durante un sopralluogo: muore guardiacaccia di soli 18 anni

Un guardiacaccia di 18 anni è morto nel pomeriggio di ieri precipitando in un dirupo a Teglio, in provincia di Sondrio.

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Teglio, in provincia di Sondrio. Un ragazzo di 18 anni, che lavorava come guardiacaccia, è precipitato in un dirupo nel corso di un sopralluogo in un bosco con un collega. Quest’ultimo ha immediatamente lanciato l’allarme, ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto per il 18enne era ormai troppo tardi. Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica del drammatico episodio.

Sondrio, precipita in un dirupo: guardiacaccia di 18 anni muore durante sopralluogo

Aveva solo 18 anni, il guardiacaccia deceduto nel pomeriggio di ieri, domenica 8 agosto, all’interno dell’azienda faunistico venatoria Val Bondone Malgina a Teglio, comune in provincia di Sondrio.

A perdere la vita Simone Valli, 18enne residente a Teglio che da circa un mese svolgeva l’attività di guardiacaccia. Il ragazzo, secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione di Sondrio Today, stava effettuando un sopralluogo in un bosco, quando, per cause ancora da accertare, è caduto in un dirupo. Un collega che si trovava con lui ha chiamato i soccorsi.

Leggi anche —> Precipita da un palazzo e perde la vita: indaga la Polizia

Sul posto sono arrivate in pochi minuti le squadre di soccorritori che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. I soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravissime ferite riportate nella caduta.

Leggi anche —> Si tuffa in mare per salvare i figli: gesto eroico costa la vita ad un padre

In corso le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Sondrio, che stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia e risalire alle cause che hanno fatto precipitare Valli nel burrone. L’ipotesi più accreditata al momento, riferisce Sondrio Today, è quella secondo la quale il 18enne abbia perso l’equilibrio a causa del terreno intriso di acqua per via delle forti piogge abbattutesi in zona negli ultimi giorni.

La notizia della morte del giovane guardiacaccia ha gettato nello sconforto l’intera comunità del paese in provincia di Sondrio strettasi alla famiglia del 18enne.