Cecilia Rodriguez ha condiviso un nuovo scatto vacanziero al fianco del compagno. I fan rimangono incanti dalla dolcezza della coppia.

“Nada mas”. Questa la didascalia, in italiano nient’altro, apparsa sotto l’ultimo scatto condiviso da Cecilia Rodriguez sul suo seguitissimo profilo Instagram che conta ben 4,4 milioni di follower.

La sorella di Belen è attivissima sul social dove condivide momenti di vita personale e professionale mostrandosi sempre bellissima. 30 anni, ha debuttato nel mondo dello spettacolo come modella in Argentina per poi, a soli 18 anni, trasferirsi a Milano insieme alla sorella .

In Italia diventa nota prendendo parte a programmi del calibro “L’Isola dei famosi 10” e al “Grande Fratello Vip 2”. È proprio nell’ambito di questa esperienza che incontrato Ignazio Moser, suo compagno attuale.

Cecilia Rodriguez in bikini: il momento più dolce

