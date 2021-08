“Striscia La Notizia”: la nuova conduttrice, inatteso l’annuncio di conferma

Arriva la conferma per i telespettatori: l’annuncio della nuova conduttrice di “Striscia La notizia” è una novità inaspettata: il nome.

A poche settimane dall’inizio della nuova stagione per la storica trasmissione di “Striscia La Notizia“, non si fa attendere l’annuncio che avrebbe la forza di ribaltare lo scenario futuro di Canale 5 a distanza di ben trentatré anni dal suo esordio sulla rete Mediaset.

Dopo le prime supposizioni della mancata conferma della solare conduttrice Michelle Hunziker, e del probabile avvento della meravigliosa presenza a “Zelig” di Vanessa Incontrada, ora il netto cambiamento, grazie ad una rivelazione della diretta interessata, tra l’altro non così lontana dal palinsesto di “Striscia”, sembra sancire una volta per tutte le vicine sorti del programma satirico per eccellenza. Tale intervista rivelatrice è stata concessa nelle ultime ore a “Tele Sette“.

“Striscia La Notizia”, la nuova conduttrice, giunge inatteso l’annuncio di conferma

Mentre Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta donano amabilmente continuità all’appuntamento con le risate estive, introdotte dalla trasmissione di “Paperissima Sprint“, ad oggi condotta dalle coppia rimasta in auge sul palco del pre serata di Canale 5 per la bellezza di quattro annualità. A parlare stavolta sarà una soltanto delle due bellissime ex veline, sostenuta recentemente, per le sue doti riguardanti l’intrattenimento del pubblico, perfino da una delle personalità più autorevoli della rete, Maria De Filippi.

“Mi piacerebbe tornare a ‘Striscia La notizia’ come conduttrice, con il mio nome scritto sul bancone. Sarebbe una soddisfazione immensa“, ha ammesso Shaila concludendo il suo ultimo intervento a “Tele Sette”. Reduce da esperienze professionali e formative di altrettanto importante calibro. Fra queste si può tener conto del suo bel ricordo ad “Amici”. Oppure dell’affiancamento al conduttore fiorentino, Carlo Conti, con il programma di “Tale e Quale Show”. Ad oggi, tornare sul palco di “Striscia” come conduttrice potrebbe difatti trasformarsi in una notevole svolta per il curriculum della simpatica ed agilissima ballerina.

Nel frattempo in attesa che la notizia dell’ultima ora possa stabilire la sua ufficialità da parte della produzione del telegiornale controcorrente, la venticinquenne Shaila, continuerà ad intrattenere i telespettatori con i divertenti aneddoti al fianco dell’iconico Gabibbo.