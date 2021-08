Temptation Island: “E’ gay!”. Sgancia la bomba e ora è bufera

L’ultima edizione del programma estivo di Maria De Filippi ha lasciato come sempre degli strascichi. Ma questa volta l’accusa è pesante.

“E’ gay!”, accuse pesanti che non sarebbero da considerare tali se non si trattasse di uno dei protagonisti dell’ultima edizione di ‘‘Temptation Island” che si è dichiarato innamorato di una delle fidanzate del villaggio.

Se fosse davvero disinteressato al genere femminile questo vorrebbe dire che per tutto il corso della trasmissione il protagonista in questione ha messo in scena una vera e propria farsa.

E non solo, dato che i due stanno proseguendo la loro storia d’amore anche fuori dal villaggio, testimoniandola passo passo attraverso le Stories di Instagram.

In molti non hanno creduto nell’autenticità del sentimento che lega la coppia soprattutto da parte del tentatore e il web è convinto che stia fingendo un interesse nei confronti della ragazza conosciuta nel villaggio.

“E’ tutta una farsa!”, il web in visibilio

Stiamo parlando di Luciano Puonzo e Manuela Carriero. Il bel napoletano ha conquistato la ragazza che soffriva per i numerosi tradimenti del suo fidanzato Stefano Sirena, facendola capitolare ai suoi piedi e dandole la forza di lasciare il suo compagno per iniziare una relazione insieme a lui.

La ragazzi di Brindisi si è fidata e ora i due stanno vivendo un’intensa storia d’amore. Manuela si è dichiarata innamorata e ha deciso di lasciare la sua città per andare a convivere con lui.

Eppure il web è sicuro: Luciano è gay.

Ad intervenire il collega del bel tentatore, Davide Basolo che su Instagram è intervenuto con queste parole:

“Premesso che non c’è assolutamente di male. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Vi posso assicurare che Lucianonon è assolutamente gay. Gli articoli che stanno uscendo sono delle grandissime stron*ate. Luciano in questo momento sta vivendo una bellissima storia d’amore dopo un programma importante e queste sono solo cattiverie per lucrare, parlare male. Quindi non ascoltate queste stron*ate”.

Non è rimasta impassibile neanche la sua fidanzata che per mettere a tacere queste malelingue ha scritto su Instagram:

“Dalla voglia che ha di me non si direbbe che sia gay! Dovete solo capire una cosa, che c’è gente che ci campa con queste false notizie!”.