La strepitosa modella italiana lancia la sfida alle colleghe, con il suo ultimo post da infarto: non ce n’è per nessuna!

La bellissima influencer italiana pubblica sul suo profilo Instagram contenuti sempre nuovi: proprio quattro ore fa, ad esempio, ha condiviso con i followers questa foto scattata allo specchio.

L’immagine, caricata sulle IG stories, la immortala in piedi mentre posa indossando un bikini tutto rosa.

Circa un’ora fa, invece, l’ex fidanzata di Stefano Laudoni si è superata con il suo ultimo post: si tratta di un’immagine scattata su un sentiero che si affaccia sul mare.

Il panorama della foto è mozzafiato, ma Valentina lo è di più!

Nella didascalia l’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha riportato, con ironia, la seguente descrizione: “Io che mi sparo una posa per Instagram prima di fare le varie salite / discese alla spiaggia e sudare come una capra tibetana”.

Siete pronti a vedere la foto del secolo?

Valentina Vignali bella da lasciarti senza parole: non c’è competizione e mai ci sarà! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Questo ultimo post, scattato sulle coste della Slovenia, sta registrando numeri da record, con più di 18.000 mi piace e quasi 50 commenti scritti dai fan che la seguono, la ammirano, la stimano e la supportano.

Valentina, per gli amici ‘Vignalona’ per via della sua statura, indossa un crop – top beige, un paio di mini mini shorts ed una borsa marrone, portata a tracolla: l’ex gieffina è sempre stata imbattibile in fatto di stile!

La strepitosa modella è un vero schianto, mentre fissa l’obbiettivo della fotocamera e accenna un sorriso: la sfida alle colleghe è partita!

Tra i commenti lasciati dai fan, sotto all’ultimo post della bella trentenne si legge: “Ciao Valentina, quanto sei bella”, “Che stile”, “Sei stupenda”, oppure “Spettacolo”.