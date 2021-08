Accadde oggi, 10 Agosto. Viene costituita la Banca d’Italia

Accadde oggi. Il 10 Agosto è il 222° giorno del calendario gregoriano. Mancano 143 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 10 Agosto, nella notte, tradizionalmente in Italia si ritiene siano maggiormente visibili le stelle cadenti. É la giornata internazionale del biodiesel. Si ricorda principalmente San Lorenzo, diacono e martire ma anche Sant’Eric IV di Danimarca, re, martire e San Geraint II, re del Cornwall.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

480 a.C. – Morte del re spartano Leonida nella battaglia delle Termopili

1500 – Scoperto il Madagascar

1519 – Le cinque navi di Ferdinando Magellano salpano da Siviglia per circumnavigare il globo

1810 – Nasce il politico e statista Camillo Benso, nobile dei Marchesi di Cavour, Conte di Cellarengo e di Isolabella

1863 – Papa Pio IX pubblica la lettera enciclica “Quanto conficiamur” sulla lotta alla Chiesa ai mali del tempo moderno

1867 – Ucciso a fucilate Ruggero Pascoli padre del poeta Giovanni Pascoli. L’evento verrà rievocato nalla celebre poesia X agosto, inclusa nella raccolta Myricae

1874 – Nasce il 31° presidente degli Stati Uniti Herbert Clark Hoover

1893 – Con il regio decreto 10 agosto 1893, nº 490, l’Italia adotta il sistema di determinazione del tempo legato ai fusi orari

1893 – Costituzione della Banca d’Italia tramite la fusione di quattro banche: la Banca Nazionale del Regno, la Banca Nazionale Toscana, la Banca Toscana di Credito e dalla liquidazione della Banca Romana

1893 – Rudolf Diesel fa funzionare il suo primo modello. Per questo motivo il 10 agosto è la giornata internazionale del biodiesel

1909 – Nasce l’impreditore Leo Fender, progettista di strumenti musicali che hanno rivoluzionato la storia della musica del XX secolo

1912 – Nasce il grande scrittore brasiliano Jorge Amado

1916 – Giustiziato dagli austriaci il comandante marittimo Nazario Sauro, medaglia d’oro al valor militare alla memoria. Prima di porgere il collo gridò tre volte “Viva l’Italia, Morte all’Austria”

1944 – Eccidio di 15 antifascisti a Piazzale Loreto, a Milano

1945 – Il Giappone accetta i termini della resa incondizionata posti dalla conferenza di Potsdam nella Seconda guerra mondiale

1960 – Nasce il celebre attore spagnolo Antonio Banderas

1965 – Nasce la ballerina, cantante, presentatrice Lorella Cuccarini

1966 – Nasce Maria Elvira Berlusconi (da tutti conosciuta come Marina), imprenditrice, figlia di Silvio Berlusconi e di Carla Elvira Lucia Dall’Oglio

1969 – I membri della setta di Charles Manson uccidono Leno e Rosemary LaBianca dopo l’omicidio di Sharon Tate

1973 – Nasce l’ex calciatore argentino Javier Zanetti

1974 – Il SIFAR (Servizio informazioni Forze Armate), su ordine del governo, avrebbe bruciato nell’inceneritore di Fiumicino fascicoli personali su aderenti alla loggia massonica P2. I fascicoli riguardavano alti ufficiali dei Carabinieri, dell’esercito, della Guardia di Finanza, della marina, questori e prefetti, imprenditori, presidenti di banca, ministri in carica, ex ministri, il segretario di un partito di governo, deputati e magistrati

1977 – Negli Stati Uniti d’America, il 24enne David Berkowitz (noto come “Figlio di Sam”), viene arrestato per una serie di omicidi compiuti nell’area di New York nel corso dell’anno precedente

1990 – La sonda spaziale Magellano raggiunge Venere

1990 – Nasce l’attrice, imitatrice e presentatrice tv Francesca Manzini

2006 – Attentato sventato all’aeroporto Heathrow di Londra: 24 arresti, tutti estremisti islamici inglesi. Voli cancellati diretti o in partenza per Londra

2010 – La Pandemia influenzale del 2009-2010 (conosciuta anche come Pandemia di H1N1) è stata dichiarata conclusa dall’Organizzazione mondiale della sanità.