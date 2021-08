“L’ha fatto per la prima volta”, Andrea Zenga e la frase su Rosalinda che spiazza. La reazione – FOTO

Andrea Zenga ha ripreso un siparietto a dir poco divertente che riguarda la sua fidanzata Rosalinda Cannavò: la reazione dell’attrice

La sintonia che Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò esibiscono di giorno in giorno sta davvero emozionando i followers che li seguono fin dal primo istante. Dopo settimane di tentennamenti e di sguardi nascosti, i due erano usciti allo scoperto all’interno della casa del “Gf Vip”, suggellando la loro unione tramite un bacio indimenticabile. A distanza di mesi, la coppia è ancora insieme e si sta rilassando nelle Marche, terra d’origine del figlio di Walter Zenga. Quest’oggi, i fidanzati si trovano nella splendida località di Portonovo, come testimoniano le Instagram stories: il siparietto ripreso da Andrea, che ha come protagonista Rosalinda, è davvero imperdibile.

Andrea Zenga e la frase su Rosalinda che spiazza. La reazione – FOTO

Sono sempre più innamorati e complici Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che qualche giorno fa hanno raggiunto le Marche per trascorrere al meglio le loro vacanze estive. Solamente ieri, la coppia si è rilassata nella splendida spiaggia di San Michele (Sirolo), concedendosi uno shooting che ha riempito di gioia i cuori dei fan. La Cannavò, avvinghiata a Zenga, non sarebbe potuta apparire più felice.

Quest’oggi, la coppia si è spostata nella spiaggia di Portonovo, decidendo di concedersi un pranzo a base di pesce nel ristorante del balneare. Con l’occasione, Zenga ha deciso di far assaggiare alla sua fidanzata i famosi moscioli di Portonovo, le tipiche cozze selvatiche del promontorio del Conero. “Sta assaggiando i famosi moscioli“, ha scritto Andrea nella didascalia della storia, che ritrae la sua bellissima fidanzata intenta ad addentare una cozza. Dall’espressione dell’attrice, il responso è più che positivo: le prelibatezze delle Marche sono state decisamente apprezzate.

Il seguito social della coppia continua a crescere vertiginosamente, incapace di arrestare la sua corsa. Rosalinda e Andrea, che amano tenersi in contatto con gli utenti, li ringraziano quotidianamente per il loro supporto e per le loro parole d’affetto.