“Con te si può?”, Anna Falchi la spallina scivola giù, costume a tendina e curve pericolose: in posa giusta per vedere le stelle – FOTO

Anna Falchi manda il più bel “buongiorno” dell’estate con una posa spettacolare che fa sognare i fan a prima vista: speciale.

L’attrice, Anna Falchi non disdegna dal mettersi in evidenza, come spesso accaduto in questi periodi. La tifosissima della Lazio ha arricchito ancor più il suo bagaglio di conoscenze sul web, racimolando likes e approvazioni.

Gli anni passano per lei, ma il tempo sembra essere un alleato inseparabile. In questi giorni, la giornalista televisiva di Rai 1, moderatrice del programma “Uno Weekend” ha vissuto una battuta d’arresto improvvisa, colta in flagrante dagli addetti per aver pronunciato alcune parole al veleno sul programma.

I collegamenti con gli ospiti in smart working hanno subito un intoppo a causa di disguidi tecnici. Tuttavia lei e l’altro collega, conduttore, Beppe Convertini si sono fatti scappare una risata per le frequenti interruzioni riscontrate.

La trasmissione, infine è stata portata a termine come da programma e con in mostra le doti di presentazione della showgirl finlandese

