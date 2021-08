“Ci metto la firma”, Barbara D’Urso: il VIDEO in acqua scatena i fan. Che fisico

Barbara D’Urso ha condiviso un video su Instagram che ha suscitato pareri contrastanti tra i suoi follower: i dettagli

La conduttrice TV Barbara D’Urso ha condiviso un video in cui è sottacqua ed è vestita con un bikini bianco e un pareo dello stesso colore da cui si intravedono le sue forme e soprattutto il lato A abbondante immerso in un mare di un colore verde meraviglioso e cristallino.

La bella presentatrice di “Pomeriggio Cinque” riemerge dall’acqua mostrando tutte le sue grazie ma alcuni fan, come spesso accade, l’hanno criticata fortemente, offendendola molto con insulti irripetibili. Altri hanno offeso il suo fisico che a detta dei soliti haters è ritoccato con Photoshop. C’è chi poi ha affermato che la D’Urso è non spicca in intelligenza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Capolavoro assoluto”, Shaila Gatta: il completino sportivo non contiene le curve – VIDEO

Barbara D’Urso, il video sottacqua della presentatrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Hai un dono”, Micaela Ramazzotti sul set di “Naufragi” con i capelli spettinati è sublime – FOTO

La conduttrice ha abbagliato i suoi tanti fan dei social accompagnando le sensuali immagini delle sue forme ad una coinvolgente musichetta brasiliana. Un samba intrigante che si sposa perfettamente con i suoi movimenti da sirena per la gioia degli ammiratori della signora di Canale 5.

Nella prossima programmazione della rete ammiraglia di Mediaset purtroppo la D’Urso vedrà la sua partecipazione davanti alle telecamere notevolmente ridimensionata. Il suo storico programma della domenica infatti non allieterà più il pomeriggio di festa degli italiani.

Al suo posto la nuova avventura nell’inedita veste di conduttrice della cantante Anna Tatangelo che riporterà in tv “Scene da un matrimonio“, la famosa trasmissione di successo condotta da Davide Mengacci. Per il momento si sa soltanto che l’artista di Sora seguirà giovani coppie nel corso della preparazione del giorno più importante della loro vita, anche se i dettagli del programma non sono stati ancora resi noti.

Si può immaginare quindi che per la Barbarella nazionale possa essere stato un duro colpo rinunciare all’appuntamento con il suo affezionato pubblico di “Domenica Live“. Intanto, lontano dai riflettori degli studi televisivi, alla D’Urso non resta che ricaricare le batterie in attesa di uno scoppiettante autunno.