Cade da impalcatura mentre lavora in un’azienda: operaio perde la vita

Un altro incidente mortale sul lavoro nel nostro Paese. Il tragico episodio si è consumato questa mattina in una ditta di San Paolo d’Argon, in provincia di Bergamo. Un operaio 36enne di una ditta esterna che stava effettuando delle operazioni di manutenzione, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è precipitato da un’impalcatura. Un volo da circa otto metri d’altezza che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi da parte del personale medico del 118, giunto sul posto insieme ai carabinieri e ai tecnici dell’Ats.

La vittima, di cui non si conosce l’identità, secondo quanto riferisce la redazione di Bergamo News, era un dipendente di una ditta esterna che si stava occupando delle operazioni di manutenzione e della rimozione dell’amianto presso la Toora Casting, ditta di cerchi e componentistica in lega per l’automotive sita in via Mazzini e al momento chiusa per ferie. Mentre si trovava sull’impalcatura, per cause ancora da determinare, il 36enne è precipitato nel vuoto finendo al suolo dopo un volo di circa otto metri.

Lanciato l’allarme, presso l’azienda sono arrivati in pochi minuti i mezzi di soccorso dell’Areu 118, ma per l’operaio era ormai troppo tardi. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo per le gravi ferite riportate.

Oltre ai soccorsi sono arrivati anche i carabinieri del capoluogo di provincia lombardo ed il personale dell’Ats che si stanno occupando degli accertamenti per risalire alle cause e la dinamica dell’incidente mortale. Non è chiaro, scrive Bergamo News, se si sia trattato di un incidente o se l’uomo possa essere stato colpito da un improvviso malore che gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio.