Calciomercato, colpaccio Roma: c’è intesa con il Chelsea per il giocatore inglese

La Roma è in cerca di un attaccante giovane e forte per questa sessione di calciomercato e ha individuato nell’attaccante del Chelsea il suo obiettivo

I giallorossi e l’Arsenal si stanno contendendo Tammy Abraham del Chelsea, attaccante anche della Nazionale inglese. Con la partenza di ieri di Romelu Lukaku da Milano verso la società d’oltremanica, i Blues sono in overbooking di attaccanti. Quindi il 23enne di Londra sarebbe disposto a partire verso nuovi lidi.

C’è però la pressione dei Gunners per lo stesso giocatore ma il Chelsea non vorrebbe ritrovarselo come avversario in una partita di Premier League. È stato trovato quindi l’accordo con il club capitolino.

Calciomercato Roma, l’accordo per Tammy Abraham

I due club avrebbero raggiunto un accordo economico di 5 milioni da incassare subito e 35-40 milioni di euro da ricevere durante i campionati successivi. Ora tocca all’asso inglese decidere sul proprio futuro. In ballo c’era anche la trattativa con un’altra squadra italiana cioè l’Atalanta ma i rapporti tra le due società si sono fermati in maniera repentina.

Come accennato poc’anzi, per Tammy Abraham ci sarebbe anche l’Arsenal in corsa e l’attaccante gradirebbe molto ma i Gunners dovrebbero far partire un altro giocatore come Lacazette per riuscire a rinforzare il reparto offensivo.

Per portare in maglia giallorossa Abraham, la Roma è disposta ad avere un po’ di pazienza senza andare però oltre il prossimo giovedì o venerdì. Lo scopo dell’acquisto importante è quello di avere una rosa già definita prima dell’inizio del campionato. Mourinho infatti ha bisogno di sostituire in attacco Edin Dzeko, che ha già staccato il biglietto in direzione Milano sulla sponda neroazzurra.

Intanto prosegue la preparazione della squadra che ha un fitto calendario di partite amichevoli. Sabato scorso i figli della lupa hanno incassato una sonora sconfitta per 5-2 contro gli spagnoli del Betis. Il 14 agosto prossimo allo Stadio Olimpico di Roma dovranno incontrare il Raja Casablanca. In vista della prima di Serie A che vedrà i giallorossi affrontare domenica 22 agosto alle 20:45 la Fiorentina di Italiano.