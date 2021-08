Can Yaman inizia una nuova avventura per l’attore tanto amato – FOTO

L’attore turco Can Yaman ha intrapreso un nuovo progetto e lo annuncia ai suoi fan su instagram con gioia

Can Yaman non smette di stupire, in arrivo per lui altri nuovi progetti. Ha condiviso una foto su instagram mentre firma per un nuovo progetto e rivela ai fan di cosa si tratta:”Viola come il mare, un nuovo bellissimo progetto partirà a settembre, in attesa di iniziare le riprese di Sandokan nel 2022. Grazie a Luca Bernabei e Lux vide reciterà prima in italiano e poi in un grande progetto internazionale come Sandokan the series tutto in inglese, non vedo l’ora”.

LEGGI ANCHE>>>Alessia Marcuzzi: sullo strappo con Mediaset: “Ho lasciato perché…”, la risposta

Can Yaman è l’attore di punta in Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Cesare Cremonini in barca a Capri esprime un desiderio – FOTO

L’attore turco ha conquistato tutta l’Italia e non solo. Il suo fascino, la sua bellezza e i modi particolari lo hanno reso l’uomo più desiderato d’Italia e l’attore più richiesto. Dopo il grandissimo successo della serie turca Daydreamer, trasmessa in Italia, i fan sono impazziti per lui. Qualche giorno fa ha condiviso un video ringraziando le migliaia di persone che si sono presentate sotto il suo albergo per salutarlo e fotografarlo. Addirittura c’erano madri che facevano arrampicare le figlie sul suo balcone. Lui da grande eroe e signore le sollevava ci scattava una foto e poi le rimetteva giù. L’attore è alle prese con la produzione e le riprese di Sandokan ma ora annuncia una nuova serie in arrivo probabilmente in autunno con la bella Francesca Chillemi.

Sarà una serie con taglio comico e con crime stories. A settembre inizieranno le riprese. L’attore turco è sempre più presente sugli schermi italiani. Già la scorsa stagione televisiva era apparso nell’ultima puntata di Che dio ci aiuti come tentazione per Francesca Chillemi che era intenta a prendere i voti per diventare suora. Se ci sarà una nuova stagione non si può escludere che lo vedremo anche lì. L’attore si è fatto strada nei cuori degli italiani diventando una celebrità. Una simile venerazione di solito si vede con attoroni di Hollywood, come Leonardo Di Caprio o Johnny Depp. In poco tempo lui ha raggiunto la loro celebrità. Su instagram lo seguono 8,6 milioni di persone. Tuttavia ha un rapporto conflittuale con i social, tanto che tempo fa aveva bloccato temporaneamente il suo account. Il motivo era per i commenti negativi sulla sua relazione con la conduttrice Diletta Leotta.

Lei invece sostiene che era per motivi lavorativi questa scelta. Tra i due intanto tutto procede nonostante tutte le notizie circolati in quest’ultimo anno. Recentemente lei è stata in Turchia con lui a conoscere amici e parenti. Lui era già stato in Sicilia dalla sua famiglia. Riguardo al fatidico matrimonio ancora sembra tutto in standby ma la promessa rimane e si compierà quando possibile promettono i due innamorati.