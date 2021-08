Cesare Cremonini in barca a Capri esprime un desiderio – FOTO

Il cantante Cesare Cremonini ha condiviso una bellissima foto su instagram in bianco e nero e ha espresso un desiderio

Cesare Cremonini ha condiviso su instagram una foto in bianco e nero dove appare in barca sotto ai faraglioni a Capri. Sorride alla fotocamera e nella didascalia afferma di aver espresso un desiderio, ecco le sue parole:“Non avevo mai visto Capri. L’avevo indicata o cercata mille volte dal golfo di Napoli, “Quella è Capri”, “Quella è Capri?”. Ho espresso un desiderio ad occhi chiusi oggi, sotto il faraglione di mezzo. (Una limonata ghiacciata in un’altra epoca)”.

LEGGI ANCHE>>>Chiara Ferragni e il primo piano che t’incanta, che spettacolo – FOTO

Cesare Cremonini si gode le vacanze in Costiera Amalfitana

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cesarecremonini (@cesarecremonini)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Alessia Marcuzzi: sullo strappo con Mediaset: “Ho lasciato perché…”, la risposta

Il cantante, Cesare Cremonini si trova in vacanza in Costiera Amalfitana. Si gode il mare a Positano e Capri e si rilassa. Tuttavia il suo pensiero non si distoglie mai dalla musica. Infatti è in arrivo un progetto importante e un nuovo album. Ce ne parla sul suo profilo instagram sotto ad un post che ritrae uno dei suoi concerti. “Mi prendo qualche giorno di vacanza e ora, in viaggio verso sud, scrivo. Scrivo cose che mi sono rimaste in tasca in queste settimane, un pò perché il tempo per rileggerle manca sempre e un pò perché non tutto va pubblicato. Ho iniziato a lavorare con una squadra straordinaria ( ve ne parlerò a lungo) al film su Lucio Dalla ed è cominciata così una di quelle avventure che mi cambieranno la vita.

Sia per la possibilità di indagine e approfondimento, sia perché mi libera da molte delle mie ossessioni e visioni. Ho la grande possibilità di raccontare un istante leggendario che in realtà è pieno di misteri. Segreti mantenuti con tenacia. Tesori mai ritrovati. Pagine ancora da scrivere. Forse per questo sto incontrando un forte entusiasmo in tutte le persone che incontro e che coinvolgo. Incontro è la parola centrale in questo mio periodo. Vorrei solo esprimervi la mia gioia per questo aspetto e dirvi che nello stesso tempo sto lavorano a un nuovo album, un grande album di canzoni nel momento in cui gli album sono visti solo come una vetrina di brani che parlano al futuro. Un futuro nato non dal passato ma dalla memoria, perché è lì che vanno cercate le sostanze e gli elementi da salvare dall’oblio per restituirli integri alle ragazze e ai ragazzi di domani”.

Il cantante debutta dunque come regista con il suo film su Lucio Dalla. Non è la prima esperienza al cinema per il cantante che già in passato ha recitato in alcuni film come “Un amore perfetto”, “Il cuore grande delle ragazze” e altri. Questa volta però è l’esordio come regista. Intanto sta scrivendo anche il nuovo album che sta preparando per il 2022 quando tornerà con un tour dal vivo negli stadi.