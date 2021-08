“Madonna santa come stai…”, Claudia Ruggeri “ciapet” in riva al mare: un fondoschiena monumentale – VIDEO

“Miss” Claudia Ruggeri pubblica il video dell’estate più cliccato di sempre. Un posteriore da infarto fulminante: che spettacolo.

La diva televisiva di Canale 5 e Miss del quiz show più amato della Mediaset è stata la protagonista di un video seducente, che la ritrae in tutta la sua lodevole bellezza.

I tempi per Claudia Ruggeri sono più leggeri del previsto, rispetto alle volte in cui faceva le sue prime apparizioni nel mondo del piccolo schermo. La regina delle bellezze in fase emergente era etichettata come la “raccomandata” dello showman romano, Paolo Bonolis al timone di “Avanti un Altro!.

I tempi però sono cambiati in meglio per la Ruggeri, a cui sono bastate soltanto un apio di appuntamenti in diretta tv, per far capire a tutti che di “stoffa” ne aveva eccome. Con il passare degli anni, Claudia ha dimostrato di avere diverse doti in “canna”, tra cui una capacità intellettiva unica nel suo genere

LEGGI ANCHE -> “Hai un dono”, Micaela Ramazzotti sul set di “Naufragi” con i capelli spettinati è sublime – FOTO

Claudia Ruggeri, passerella in spiaggia da arresto cardiocircolatorio: fenomenale

PER VEDERE IL VIDEO DI CLAUDIA RUGGERI, VAI SU SUCCESSIVO