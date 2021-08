Elodie come una “Spice Girls”, corpetto e scollatura ai lati: un fisico da raccontare – FOTO

L’artista, Elodie è stata la recente protagonista di una storia Instagram da brividi lungo la schiena: bellezza da “Spice Girls”.

La cantante, Elodie sta trascorrendo un’estate davvero rovente, da tutti i punti di vista. Protagonista dell’ultimo Sanremo 2021 nelle vesti di co-conduttrice, la bellissima artista capitolina non ha alcuna intenzione di tralasciare nulla al caso.

I tantissimo followers che la seguono di continuo sono rimasti letteralmente spiazzati dalla bellezza favolosa di una personalità adrenalinica e incandescente. In attesa del “principe azzurro”, Elodie vive la sua estate in dolce compagnia delle sue amiche.

Qualche giorno fa abbiamo assistito ad una scena di gruppo in cui la cantante è salita in cattedra e dato spettacolo con il suo fare dinamico. Dalle spiagge cristalline alle uscite in automobile con i finestrini abbassati.

Ad assistere alla “voce grossa” di Elodie, c’era anche Diletta Leotta, riscoperta come una delle compagnie più intime con le quali confidarsi

Elodie, selfie bollente su Instagram Stories: primo piano da “100 e lode”

