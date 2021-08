Flavio Insinna è innamoratissimo della sua fidanzata Adriana Riccio: le dichiarazioni che il conduttore ha rilasciato su di lei hanno davvero spiazzato i fan

Una storia d’amore nata sotto i riflettori, nonostante il pubblico non abbia avuto modo e tempo di accorgersene. Dal 2016, Flavio Insinna è sentimentalmente legato alla bellissima Adriana Riccio, l’unica donna che è stata in grado di fargli perdere la testa. Il presentatore, che non si è mai sposato e non ha avuto figli, non ha saputo resistere al vero amore. Adriana, pur avendo 13 anni meno di lui, sembra davvero essere la sua dolce metà. Insinna, restio alle dichiarazioni d’amore plateali, ha recentemente deciso di aprire il suo cuore ai microfoni di Nuovo: le parole sulla fidanzata hanno sconvolto tutti.

Flavio Insinna senza freni, il commento sulla fidanzata Adriana è inaspettato

Si sono conosciuti grazie alla trasmissione “Affari Tuoi”, il gioco televisivo che ha tenuto compagnia ai telespettatori di Rai 1 per moltissimi anni. All’epoca, Adriana partecipava come concorrente del Veneto, e nella partita da lei disputata era riuscita a guadagnare una cifra pari a 36.000 euro. Tra il conduttore e la concorrente, come nei migliori film, scoccò fin da subito la scintilla. Dopo cinque anni, Insinna e la Riccio sono ancora insieme e vivono il loro amore tenendosi distanti dal gossip e dalle luci dei riflettori.

Ciò nonostante, quando se ne presenta l’occasione, Flavio non manca di elogiare e di complimentarsi con la donna che ha decisamente stravolto la sua vita. Il conduttore aveva infatti confessato, in una vecchia intervista, di patire moltissimo l’assenza della Riccio: “Quando va a trovare i suoi parenti in Veneto la casa si spegne“. Recentemente, ai microfoni di Nuovo, Insinna ha voluto ribadire l’amore nei confronti di Adriana, lasciandosi andare ad una confessione sconvolgente: “Mi fa venire voglia di essere un uomo migliore“.

Le sue parole sono la dimostrazione che il sentimento che li unisce è solido e profondo. Nonostante la differenza d’età, la coppia è ogni giorno più affiatata.