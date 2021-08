Giorgia Palmas, la sua vita in primo piano, un “buongiorno” così: super favoloso – FOTO

Giorgia Palmas ha di recente pubblicato una foto su Instagram che mette in rilievo il meglio della sua vita: “quì è tutto spettacolare”.

La conduttrice sarda, Giorgia Palmas trascorre la sua più bella estate da quando ha messo su famiglia.

Con Filippo Magnini compone la coppia più glamour e affiatata degli ultimi tempo. Tifosa milanista continua a seguire con un certo riserbo la preparazione della squadra, in vista della prossima stagione. Anche Giorgia contribuirà a traghettare la barca rossonera, fino al termine della stagione, magari con un trofeo in tasca, che manca da troppo tempo.

In attesa che la nuova annata calcistica abbia inizio, la conduttrice si rilassa in vacanza, in compagnia della sua splendida famiglia. Si tratta di una delle prime vacanze a “tre”, con il compagno e la piccola “creatura”, ciliegina sulla torta del loro splendido amore, invidiato da tantissimi fan: vediamo nei dettagli l’ultimo scatto che ha regalato tanti cuori e abbracci

Giorgia Palmas, lo scatto panoramico di una bellezza celestiale: “cuor di famiglia”

