La conduttrice da Lampedusa condivide scatto focosi in bikini, una grande gioia per la sua community che ancora una volta ha apprezzato.

A un mese esatto dalla nuova stagione di Serie A sono tante le novità per il campionato e non solo dal punto di vista calcistico. Tra i nuovi acquisti Dazn spicca anche il nome di Giorgia Rossi, l’ormai ex giornalista Mediaset che affiancherà Diletta Leotta in questa nuova avventura. Come andrà la collaborazione tra le due conduttrici? Tra poche settimane lo scopriremo.

Classe 1987, Giorgia Rossi è senza dubbio una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana, il suo esordio giovanissima quando appena ventenne inizia a lavorare per il canale Roma Channel.

Prima di approdare a Mediaset nelle trasmissioni “Tiki Taka” e “Studio Sport”, la Rossi ha lavorato per Sky e Rai Sport e dal 2020 conduce su Italia 1 e Rete 4 “Pressing Serie A”. In attesa dunque del suo nuovo debutto, Giorgia si gode le vacanze a Lampedusa condividendo degli scatti surreali.

NON PERDERTI ANCHE —> “Ammazza che bona”, Valentina Ferragni stupefacente: lancia il nuovo trend dell’estate, solo lei può – FOTO

Giorgia Rossi è una sirena in acqua, che curve pazzesche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

LEGGI ANCHE —> “Fai di me quel che vuoi”, Wanda Nara blocca Instagram: il posteriore che non ha rivali – FOTO

“The dream of water💙” scrive Giorgia Rossi nell’ultimo scatto Instagram pubblicato ieri sera che racconta ancora una volta la sua meravigliosa vacanza a Lampedusa.

La vediamo in piedi nell’acqua cristallina e azzurra del mare Mediterraneo, il vento le muove vorticosamente la chioma bionda che lei cerca di trattenere con le mani. Indossa un paio di occhiali scuri e un bikini nero in cui il top fatica a contenere il suo décolleté generoso che esplode in tutto il suo splendore.

Curve ammalianti che accendono la fantasia di quasi 20mila follower. “Quanto sei bella” scrive un maschietto tra i commenti, molti però come lui si accodano nel pensare che, come gli italiani a Tokyo, anche lei potrebbe tranquillamente meritare una medaglia olimpica.